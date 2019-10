Abdullah Avcı: "20 yıllık tecrübem 5 maçta sorgulanamaz" -1

- Abdullah Avcı: "20 yıllık tecrübem 5 maçta sorgulanamaz" Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"3 yıllık imza attım ve bu imzayı gönlüme de attım"İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolves maçının ardından yapılan eleştirilerle ilgili olarak 20 senelik tecrübesi olduğunu ve bunun 5 maçta sorgulanamayacağını söyleyerek, Beşiktaş'a 3 yıllık imza attığını ve bunu da gönlüne attığını ifade etti.UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. maçında sahasında son dakika golüyle Wolves'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Beşiktaş'a yeni bir oyun kültürü kazanmak için çabaladıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Geride kalan süreçte puan kayıplarını sorguluyoruz. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak ve tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer kez beni istedi. Başka bir takımla son 3 sezon şampiyonluğa oynadım. Ben sınavları geçtim. Beş haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanmaz. Takımın performansı ve benim performansım sorgulanabilir. Kulübün tarihine, oyuncu grubuna ve kendime güvenerek buraya geldim. Yaşadığımız puan kayıpları sadece şanssızlık olarak değerlendirilemez. Alternatifli gözüken oyuncu grubu olmasına rağmen seyircinin de 85. dakikaya kadar verdiği destekle her şeyi denedik. Bu rakibe karşı pozisyona girmek kolay değil. 85'e kadar kazanma arzusuyla sonuna kadar zorladık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Hafta sonu itibariyle eksik oyuncuların da dönmesiyle, seyircinin de desteğiyle şanssızlıkları kırıp sonuç almak ve milli takım arasına sağlıklı bir şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."Ljajic'in performansından ben de memnun değilim"Performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Boşnak yıldız Adem Ljajic'le ilgili olarak konuşan Avcı, "Ljajic bu takım için çok önemli bir futbolcu. Oyun içinde hayal ettiren ve ayağına baktığınız bir oyuncu. Problem çözecek bir oyuncu. Yetenekli. Bu durumu kendisiyle de görüştüm. Ljajic'in performansından memnun değilim. Memnun olmadığımı yüzüne karşı bir eleştiri olarak belirttim" dedi. Burak Yılmaz'ın kadroda olmamasıyla ilgili de konuşan Avcı, "Burak 2 sakatlık yaşadı ve uzun süre forma giymedi. Yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak'ın sakatlanma riski olduğu için oynatmadık. Pazar günü oynayacağımız Alanyaspor maçında forma giymesini istediğimiz için riske etmedik" diye konuştu."3 yıllık imzayı hem kağıda hem gönlüme attım"Wolverhampton karşısında kazanmış olmaları durumunda takımın zihinsel olarak da yukarıya çıkacağını söyleyen Abdullah Avcı, Beşiktaş ile de 3 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, "Ben 3 yıllık imza attım ve bunu gönlüme de attım. Bu durum 5 maçta sorgulanamaz. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değil. Biz yolumuza çalışarak ve odaklanarak devam edeceğiz. Oyuncular bu mağlubiyeti bugün hak etmemişti. Hücumda sıkıntımız var. Set oyunu oynarken 5 sene çalıştığım takım, 4 farklı oyun oynadı. Hepsinde en az gol yiyen takım durumundaydı. Ama şu ana kadar yediğimiz gol sayısı çok fazla. Bazı alışkanlıklar kolay geçmiyor. Top önde oynanırken dahi savunmayı yerleştirmek için uğraşıyoruz. Başarısızlık varsa, herkesin üstüne alması gereken bir durum var ortada. Santrfor konusu kolay değil. Bunun bir ekonomisi var, oyuncu tercihi var. Belki de kendime fazla güvendim. Ocak ayına kadar bakacağız. Sonraki süreçte gereken değerlendirmeyi yapacağız" dedi. Bugüne kadar her oynattığı oyunun eleştirildiğini de söyleyen Avcı, "Yapacak bir şey yok. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Oyun içinde sistemden sisteme geçtik. Biz mevcutta bunu nasıl uygulayabileceğimizi düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.