Abdullah Avcı 4 futbolcunun biletini kesti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Enzo Roco, Isimat Mirin, Cyle Larin ve Jeramin Lens'i düşünmüyor.

Geçen sezon başında rotasyonda kullanılmak üzere alınan ancak ağırlığı nedeniyle eleştiri konusu olan Roco, üstü çizilen ilk isim oldu. Pepe'nin ayrılması nedeniyle devre arasında transfer edilen Mirin de ikili mücadelelerdeki zayıflığı ve topu oyuna sokmadaki yetersizliği nedeniyle gözden düştü.

LENS, FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSININ GERİSİNDE KALDI

Büyük umutlarla alınan ama gelişim kaydedemeyen Larin ile, şans bulduğu halde F.Bahçe'deki verimliliğine ulaşamayan Lens de Avcı'nın planları arasında yer almıyor.

Siyah beyazlı yönetim, bu dört futbolcuyu öncelikle satmayı istiyor. Ancak iyi teklifler alınmaması halinde söz konusu oyuncuları kiralama yoluna da gidecek.

Şilili Roco'nun 31 Mayıs 2021, Kanadalı Larin, Fransız Mirin ve Hollandalı Lens'in ise Beşiktaş ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi var.