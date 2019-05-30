Abdullah Avcı 7 kişiyle birlikte Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oluyor. Şenol Güneş dönemi sonrası bir numaralı teknik direktör adayı olan tecrübeli çalıştırıcı ile dün resmen masaya oturuldu.

Yöneticiler, Avcı'ya şartlarını sordu. Başarılı teknik adam, "Kendi ekibimle çalışmak isterim. İzin verirseniz 7 kişilik teknik kadrom var. Ayrıca Beşiktaş'ın eksiklerini bilen bir hocayım. Transfer gereken bölgeler için de görüş belirtmek isterim. Ekonomik koşulları, sözleşme şartlarını konuşmayı şu anda istemem" dedi.

BUGÜN GÖRÜŞME VAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Görüşmede para ve sözleşme süresi gibi detaylar gündeme gelmese de Avcı'nın Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 1 milyon euro alacağı belirtildi. Avcı, şampiyonluk ve Avrupa'daki başarılar için de prim kazanacak. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bugün Abdullah Avcı ile bir araya gelecek ve yapılacak olan görüşmenin ardından konu hakkında resmi açıklama yapılacak.

ABDULLAH AVCI'NIN BAŞAKŞEHİR'DEKİ EKİBİ

Recep Uçar: Yardımcı Antrenör

Orhan Ak: Yardımcı Antrenör

Haluk Güngör: Kaleci Antrenörü

Yaşar Çevikel: Psikolojik Performans Analizi

Caner Erol: Maç ve Performans Analizi

Serdar Keşçi: Yrd. Maç ve Performans Analizi

E.Özerk Tufan: Fiziksel Performans Antrenörü

Can Kaplanoğlu: Bireysel Performans Antrenörü

HERKES HOCASINI BULDU

Beşiktaş cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Başkan Fikret Orman da, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek Avcı'yı resmen istedi. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı.