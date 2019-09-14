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Abdullah Avcı: "95 dakika eşit oynayamadık"

- Abdullah Avcı: "95 dakika eşit oynayamadık"GAZİANTEP - Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildiği maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "95 dakika eşit oynayamadık" dedi.

14.09.2019 23:30
- Abdullah Avcı: "95 dakika eşit oynayamadık"
GAZİANTEP - Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildiği maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "95 dakika eşit oynayamadık" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, buldukları fırsatları değerlendiremediklerini ifade ederek, "Kazanmak için son hafta oyun kalitesini buraya da yansıtmak istiyorduk. Ancak bir penaltı, kırmızı kart, 95 dakika eşit oynayamadık. İkinci yarı tam oyun elimize almaya çalışırken 2. golü yedik. Son bölümde de fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Ben Gaziantep'i tebrik ediyorum. Biz topa sahip olmak istiyoruz ancak hakemlerin oyunu hızlandırması lazım. Rakibimizi tebrik ediyorum. Gazişehir Gaziantep takım oyuncusu Kayyo de geçen hafta kırmızı kart yedi. Bu oyuncu her hafta atılıyor. Bu kural hatası olabilir" diye konuştu.
Abdullah Avcı:

Abdullah Avcı, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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