Abdullah Avcı, Arda Turan'ı Beşiktaş'a istiyor iddiası!

Süper Ligin bitiminin ardından Beşiktaş ve Başakşehir'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinin ardından siyah beyazlılar Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Avcı'nın siyah beyazlılarla yaptığı anlaşmanın da detayları ortaya çıktı. Buna göre Avcı, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş ile anlaşmasında transferle ilgili isteklerini de açıkça iletti.

"TARAFTAR FAKTÖRÜYLE ETKİLİ OLUR"

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş'ın eksiklerini ifade eden Abdullah Avcı'nın transfer listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Tecrübeli teknik adamın listesinde olan oyunculardan biri Arda Turan. Başakşehir'de sakatlığı sebebiyle faydalanamadığı oyuncuyu Beşiktaş'ta taraftar faktörüyle etkili kullanacağını düşünen Avcı, yıldız ismin alınmasını istedi.

ARDA TURAN SICAK BAKIYOR

Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun Katalan ekibinden bonservis bedelsiz ayrılabileceği konuşulurken Beşiktaş forması giymeye sıcak bakabileceği belirtildi. Abdullah Avcı'nın listesindeki bir diğer isim Alexandru Epureanu. Makedon oyuncuyla Başakşehir'de müthiş işler yapan başarılı teknik adamın Vida'nın partneri olarak düşündüğü ismin Epureanu olduğu belirtildi.

AVCI LİSTEYİ VERDİ

Abdullah Avcı'nın bir diğer isteği ise Caiçara oldu. Beşiktaş'ın sağ bek konusunda alternatifsiz olduğunu belirten Avcı, Brezilyalı oyuncunun bu boşluğu dolduracağını aktardı. Beşiktaş yönetimine ilk aşamada 12 futbolculuk bir liste veren Abdullah Avcı'nın ilk aşamada bu 3 oyuncuyu istediği ve ilerleyen süreçte takımı takviye etmeye devam edeceği belirtildi.

(Yeni Şafak)