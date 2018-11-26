26 Kasım 2018, 22:57
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Abdullah Avcı, Beşiktaş ve Fenerbahçe İddialarına Son Noktayı Koydu!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ve Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Avcı, "Doğru işler yaptığımız için diğer kulüplerle de adım geçiyor olabilir. Bugün tek odaklandığımız şey, doğru bir hikaye yazmak." dedi.

Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin iyi organize olmuş, seyirci kültürü olan ve içeride baskı yapabilen takımlarından Göztepe'ye karşı iyi hazırlandıklarını ifade eden Avcı, "Bazen baskı bazen de rakibi içeri yönlendirmek istiyorduk. İlk gol de bu baskı sonrası geldi. Rakip bizden biraz daha fazla topa sahip oldu. Deneyimli ve yaşlı bir takım olmamıza rağmen rakipten 7 kilometre daha fazla mesafe kat ettik. Farklı kazanabilirdik, gol de yiyebilirdik. 2 deplasmanda 6 puan alan ekibimi tebrik ediyorum." dedi.

"12 SENEDİR BİR ROMAN YAZDIK"

Ligde 2 senedir şampiyonluk yarışını kovaladıklarını kaydeden Avcı, "Büyük takımlarla yarışabilmek bile son derece değerli. Ligin henüz 3'te 1'i bitti. Ayaklarımız sağlam basıyor. Doğru çalışarak bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız" diye konuştu. "Bu kulüpte 12 senedir bir roman yazdık" diyen Avcı, "Doğru işler yaptığımız için diğer kulüplerle de adım geçiyor olabilir. Bugün tek odaklandığımız şey bu ekipler birlikte doğru bir hikaye yazmak" ifadelerini kullandı.

Başakşehir,Abdullah Avcı
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:57



YORUMLAR (5)
::PISKEVETCI : DEVLET TAKIMI
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BABA CINO 6934: helal olsun abdullah avci adamsin insaallah lafta kalmaz
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HAKAN: Adamlar Marsa iniyor biz nelerle uğraşıyoruz
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UA GS: BÜYÜK TAKIMLARDA EN FAZLA 10 MAÇ ÖMRÜN VAR. . . AHA GÖRDÜK MİLLİ TAKIMDA KAÇ MAÇ KALABİLDİN. . . . KAL BAŞAKŞEHİR DE. . . . . . . . . . . . . . . . . TARFTAR BASKISINI YENEMEZSİN BAŞAKŞEHİRİN TARAFTARI YOK O YÜZDEN BÖYLESİNİZ?
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FENERBAHÇE: Helal olsun adama adam harbi işini yapıyor
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