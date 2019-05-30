Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldı

Kulüp binasından çıkan Avcı, açıklama yapmadan aracına bindi

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Başakşehir kulübü yazılı açıklama yaparken, Avcı ise basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı. Aracına binerek giden Abdullah Avcı'yı yöneticilerden Mustafa Eröğüt uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abdullah Avcı'nın çıkışı, aracına binişi

-Başakşehir stad ve kulüp binasından detaylar

Kaynak: DHA