Abdullah Avcı: Başarılı ama sonuçlandıramadığımız bir sezon oldu

Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, müsabakanın ardından basın toplantısı düzenledi.Sadece bu maçı değil, sezonu değerlendirmek gerektiğini dile getiren Avcı şöyle konuştu: "Bugünkü maç 34'üncü hafta birinci olmuyorsun, üçüncü olmuyorsun ama son maçı içeride kazanıp ligi o şekilde kapatmak istiyorduk. Rakip de ligin çıkış yapan takımı. Oyuna iyi başladık, bireysel performanslar geniş alanda oyun oldu. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz. Bizim adımıza 5 senelik süreçte devamlı gelişen, büyüyen, kulübün kurumsal hafızasıyla, her şeyiyle büyüyen bir takım olduk. Bu senede 2 dördüncülük, 2 ikincilik alan bir ilçe takımı. 5 sene bu yarışın içinde olmak son derece güzel. Kulüp harika işler yapıyor. Tabii ki sorgulamamız gereken, bizi üzen, özellikle son aylarda yaşadığımız puan kayıpları var. Bazen keşkeler sana önümüzdeki sene itibarıyla çok iyi öğrenmeler getirebiliyor. Genele batığımızda bence başarılı, harika giden ama sonuçlandıramadığmız sezon oldu. Kupa almak bazen iyidir, çünkü hedeftir. Ama bazen kupa alıp saygı kaybedersin. Bazen de kupa almayı saygı kazanırsın. Liverpool 7 puan gerideydi, ama Şampiyonar Ligi'nde final oynuyor, Liverpool'u başarısız mı nitelendireceğiz? Kulübü, başkanı, yöneticileri, çalışan personeli candan isteyerek çalışarak bu ana getirdiler."ADIMIN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ÖNEMLİ KULÜPLERLE ANILIYOR OLMASI BENİ VE EKİBİMİ MUTLU EDİYOR"Adının başka kulüplerle anılmasına ilişkin olarak Abdullah Avcı, "Adımın yurt içi ve yurt dışında önemli kulüplerle anılıyor olması beni ve ekibimi mutlu ediyor. Bu bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Mevcut sezon bitmeden benim ağzımdan öyle bir şey duyamazsınız. Profesyonellik anlayışıma sığmayan bir durumdur. Bugün itibarıyla sezon bitti. Öncelikle kulübümle görüşeceğim. Adım adım buraya kadar gelen bir süreç var. Kulübüm ve ondan sonraki hafta içi itibarıyla böle bir şey duyacaksanız benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Süreci profesyonellik anlayışıma göre bugünden sonra hem kendimle ilgili hem kulübümle ilgili bir açıklama yapacaksam benim ağzımdan yakın zamanda duyarsınız" dedi.Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, 'Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Biz devam edeceğiz' şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine ise Avcı, "Biz aileyiz. Gece de, kahvaltıda da beraberiz. Başkan hep bu açıklamayı yaptı. Sonuçta kulübün menfaatleri, benim düşüncelerim nedir, onun değerlendirmesini yaparız. Kulüpler ilgili hedefleri değerlendiririz veya başka bir şey varsa ona göre bir değerlendirme yaparız" yanıtını verdi.