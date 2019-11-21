Haberler » Spor » Abdullah Avcı: 'Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden transfer... - Spor

Abdullah Avcı: "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden transfer...

- Abdullah Avcı: "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden transfer yapacağız"İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden transfer yapacaklarını söyledi.

21.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:32
- Abdullah Avcı: "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden transfer yapacağız"
İSTANBUL - Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden transfer yapacaklarını söyledi.
Borsa İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu'na katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbol ekonomisi hakkında konuşan Avcı, "Böyle organizasyon için teşekkür ederim. Futbol ekonomisinin bugünlerde çok tartışıldığı ortamda bu iyi bir organizasyon. Ben ticaret lisesi okudum. Giren para, çıkan para iş biraz ona doğru gidiyor. Bu panellerde bunlara destek olacak. Herkesin bundan sonraki süreçte kendi yapılanmalarını hafızalarını oluşturacak durumla beraber hızla adım atarız" dedi.
"Transferde gözü kara gitmenin bir hesabı yok"
Transfer konularına da değinen Avcı, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Başka bir şeyleri hesaplamanın veya gözü kara gitmenin hesabı yok. Mevcuttaki durumdan en iyisini yapacağız. Transfer için isim vermedim. Onlara çalışıyoruz. Önümüzde 6 maç var takım iyi bir ivme yakaladı. İyi durumdayız karşılığını almak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Sıkıntılı başladık ama toparladık"
Adım adım ilerlemek gerektiğini ifade eden Abdullah Avcı, "Haftalık bakmak lazım. Lig çok değişik seyrediyor. Sıkıntılı başladık toparladık. Diğer takımlar iyi başladı aşağı seyrettiler. Daha çok maçlar oynanacak bütün takımlar adına söylüyorum. Cumartesi maç kazanmak ve bir sonraki haftaya daha öz güvenle hazırlanabilmek amacımız" ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı:

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:46 Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
20:45 Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Karamsar değilim, iyi oynuyoruz"
20:37 Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
20:34 Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:20 Erol Bulut: "Hedefimiz Göztepe maçından 3 puan almak"
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:05 "Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:17 Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:46:38