Abdullah Avcı: Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Abdullah Avcı, "Bazı sistemlere geçiş yapmadık. Sistem değişikliğinden bahsettim. 4-3-3 kullanmaya çalıştım. Bazı tespitler yaptım. Buraya kesin düşüncelere gelmedim. Hadi bu sistemle çıkıyoruz demek doğru olmaz, çok tekrar gerekli. 4-3-3 çıkarsın ama içerisinde 7-8 opsiyon vardır" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni oluşturmak istedikleri sistem üzerinde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Avcı, "Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Değişimler kolay olmuyor. Bir sistem üzerinden gitmiyoruz. Oyuna nasıl başlayacağız, nasıl bitireceğiz, rakipler bizi nasıl karşılayacak bunlara çalışıyoruz. Topa nasıl sahip olacağız, kimle olacağız bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. Mesafe kat etmemiz gereken yerler var. Oyuncu grubu, yapmak istediklerime alışmak için efor sarf ediyor. Bire bir görüşmede, saha içinde bunun için çaba sarf ediyorlar. Umarım bunların karşılığını alacağız" diye konuştu.

"PAZARTESİ GÜNÜ BURAK, KARIUS VE ROCO HARİÇ TAM TAKIM OLACAĞIZ"

Sakatlıklar konusunda kamuoyuna yansıyan kadar abartılı bir durum olmadığını vurgulayan Avcı, "Gökhan'ın müsabakada eli çatladı. Burak'ın müsabakada ayağı sakatlandı. Atiba'nın kasıt sakatlığı var. Medel'de Copa America'da oynadı. Atiba, Pazartesi takım idmanında bizimle olacak. Medel'in maç sayısı çok fazlasıydı. Medel, son maçta oynamak istedi, ben oynatmadım. Medel ile ilgili de problem yok. Ljajic, koşu mesafesi yüksek oyuncu ve sıkıntısı yoktu. Antrenman sonunda bir durum yaşadı. Pazartesi takımla olacak. Karius, bir antrenman kaçırmadı, müsabakanın son anında bir durum yaşadı. iki hafta sonra bizimle olacak. Dorukhan'ın son mili takım maçında bir sakatlığı oldu. Bizle çalışmalara başlamıştı ve Pazartesi günü o da takımla birlikte olacak. Roco'da iki hafta sonra takıma katılacak. Müsabakada olan sakatlıkla ilgili benim yapacağım bir şey yok. Her türlü imkandan faydalanıyoruz. Burak, Karius ve Roco hariç Pazartesi tam takım olacağız" açıklamasını yaptı

"VICTOR RUIZ SİSTEMİMİZE ÇOK UYGUN"

Stoper bölgesindeki son durumu değerlendiren Abdullah Avcı, "Geldiğim günden itibaren sol ayaklı bir stoper istedim. Bu oyun şablonunda bu şarttı ve yönetim de bu konuyla ilgili sağlıklı çalışmalar yaptık. Pas oyununu çok iyi bilen, her sene ortalama 30-32 maç oynayan Ruiz'i kadroya kattık. Doğru bir tercih yaptık. Roco, bir adım daha öne çıkarak bize gösterdi. Medel ve Mirin gibi alternatiflerimiz de var" diye konuştu

"GELECEK İÇİN BİR YERLİ KALECİ GEREKİYOR"

Kadro yapısında gelecek yıllar için bir yerli kaleciye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Avcı, "Pas oyununu oynayabilen, bunun eğitimini almış Karius, sisteme doğru cevap veriyor. Karius kiralık, önümüzdeki sene ne olur bilemiyorum. Utku'nun gelişimi de gayet iyi gidiyor. Gelecek için bir yerli kaleci gerekiyor. Kulüp ve yönetim bununla ilgili çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

"QUARESMA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLAYAN VE UYGULAYAN BİR OYUNCU"

Ricardo Quaresma'nın sistemine uygun olmadığı haberlerine ise Abdullah Avcı şu cevabı verdi:

"Ricardo, hep bu konuşuluyor ben onunla da özel olarak görüşüyorum hem hayatla hem sistemle alakalı. Ricardo, sistem değişikliğini anlayan ve uygulamaya çalışan biri. Biz ona şans vereceğiz ve izleyeceğiz. Bundan sonraki süreç, her oyuncu için sisteme vereceği cevap önemli. Bu o konuda adımlar atıyor."

"ORHAN AK KULÜBEDE OLACAK"

Yardımcı antrenörü Orhan Ak ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "Orhan hoca, bu yaşananlarla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Aynı şekilde başkanımız da öyle. Ben profesyonel bir çalışanım. Ben her profesyonelden maksimum verim almaya çalışıyorum. Üç kişilik ekibim var. İkisi kulübe de biri de tribünde olarak dönüşümlü kullanıyorum. Üç antrenörden ikisini dönüşümlü olarak rakibe göre kulübede kullanacağım" şeklinde konuştu.

"HAZIRLIK KAMPINDA 4-3-3'Ü KULLANMAYA ÇALIŞTIM"

Hazırlık kampında kullandığı oyun şablonundan bahseden tecrübeli teknik adam, "Bazı sistemlere geçiş yapmadık. Sistem değişikliğinden bahsettim. 4-3-3 kullanmaya çalıştım. Ben bazı tespitler yaptım. Ben buraya kesin düşüncelere gelmedim. Birebir görüşmelerde oyunculara rolleri hakkında düşüncelerimi söyledim. Bizim fikirlerimizi alınan sonuçlar destekleyecektir. Hadi bu sistemle çıkıyoruz demek doğru olmaz, çok tekrar gerekli. 4-3-3 çıkarsın ama içerisinde 7-8 opsiyon vardır. Ekip olarak çalışıyoruz ve oyunculardan da güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

"BURADA AKILLI PARA HARCAMASI VAR"

Takıma yeni oyuncu katma konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu iş organizasyon işidir. Komite, yönetimle doğru bir şekilde gidiyoruz. BURADA büyük para yok ama akıllı para var. Sol bek netleşti, sağ beke çok iyi bir transfer yaptık. Stoper aynı şekilde. İlaveler yapacağız. Doğru hamlelerle bütçesini doğru ayarlayan, şampiyonluk yarışında olan bir Beşiktaş izleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"MEDEL ÇOK ÇALIŞKAN BİR OYUNCU"

Gary Medel'den memnun olduğunu ifade eden Avcı, "Ben şu oyuncu gitsin, kalsın tabirini hiç kullanmadım. Beşiktaş takımının her oyuncusu değerli. Medel ile bir haftadır çalışıyorum. İki mevkide oynayabilen ve çok çalışan, kazanma isteği olan ve bunu takıma aktaran bir oyuncu. Kulüp bir tasarrufta bulunursa biz B planı ayarlamak zorundayız" şeklinde konuştu.

"GERİDEN OYUN KURMA ANLAYIŞIMIZ DEĞİŞMEYECEK"

Geriden oyun kurma konusuna değinen tecrübeli teknik adam, "Büyük takımlar dominant oyunlar oynar. Bunu en iyi kuran City'dir. Bazen direkt oyun oynayacaksın, dönecek gol yiyeceksin. Bunun opsiyonları çok çalışarak tekrar olacak. Başlangıç opsiyonları farklılaşacak. Karius bu sisteme gayet uygun. Utku'da gelişim gösteriyor. Bunlar zamanla olacaktır. En ufak bir değişiklik olmayacak, esneklik olacak, dokunuşlar olacak" dedi.

"BEŞİKTAŞ ARMASI SİZİ AYAĞA KALDIRIYOR"

Beşiktaş teknik direktörü olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Avcı, "Bugün Beşiktaş teknik direktörüyüm. A milli takımı çalıştırdım. Bugün sonuç alırsın, yarın alamazsın ama güler yüzlü kalmak önemli. Geçen gün tesiste kaldım, yorgundum ama saba kalktığımda üzerimde Beşiktaş arması vardı. O seni ayağa kaldırıyor" açıklamasında bulundu.

"BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş taraftarına da değinen tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş taraftarı, bunu çok iyi anlayabilecek bir seyirci. Bunu rakip olarak da yaşadım. Şampiyonluk yaşamayı en çok isteyen teknik adamlardan biriyim. Oyunu geliştirmeye, bu kulübe şampiyonluk yaşatmaya geldik. Beşiktaş taraftarı geçen gün arabamın önünü kesti, o sevgileri muhteşemdi. Beşiktaş taraftarı sağduyuludur. Neyin ne olduğunu bilen bir taraftardır. Biz onlardan zaman istemiyoruz, destek istiyoruz. Ben bu desteğin verileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"HÜCUM BÖLGESİNE TAKVİYE PLANLIYORUZ"

Forvet bölgesine bir transfer planladıklarını açıklayan Avcı, "Burak Yılmaz çok önemli bir oyuncu. Bir organizasyon çalışıyoruz. Burak'ın attığı koşular bile çok önemli. Bundan faydalanamadık. Milli takım arasından sonra bizimle olacak. Güven, geçen sene son dönemlerde takıma önemli katkılar sağladı. Ben, önemli bir potansiyel olduğunu gördüm. Merkezde ve kanatta oynuyor. Umut şu anda 3'üncü sırada görünüyor. Burak sağlıklı da olsaydı, akıllı para harcayarak doğru bir oyuncu almak istiyorduk. Bu konuda çalışmalar yapılıyor" açıklamasında bulundu.

"HAZIRLIK MAÇLARINDA GOL ATIP ATMAMAK ÖNEMLİ DEĞİL"

Hazırlık maçlarında alınan skordan ziyade oynanan oyunu gözlemlediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Hayatım boyunca olumsuz enerjiyle hareket etmedim. Başarılı mı olacaksın başarısız mı bunlara takılmıyorum. Toplum olumsuz düşünceyle hayata bakıyor, ben öyle değilim. Hazırlık maçlarında gol atıp atmamak önemli değil. Geçen seneki sistemde oynasalardı belki üç maçı kazanacaklardı. Ben a milli takımla beş hazırlık maçının dördünü kazandım, algı farklıydı. İlk maçı kaybettim, algı farklılaştı. Mevcuttan nasıl katkı alacağız, oyunumuzu nasıl geliştireceğiz, biz buna bakacağız" şeklinde konuştu.

"BU SENENİN KADRO YAPISINA 2-3 GENÇ OYUNCU KATACAĞIZ"

Genç oyuncuların kamp performanslarını değerlendiren Avcı, "Riva kampında otuz bir oyuncu vardı, on tanesi altyapıdandı. Buraya geldiğimde altyapı ile de toplantı yaptım. Oynadığımız beş maçın hepsinde genç oyuncular, diğer oyunculara yakın süreler aldı. Bu maçlarda blok değişiklikler yaptık, süreler verdik. Büyük ihtimalle hepsi oyuncu olacak. Nerenin oyuncusu olacaklar bu önemli. Kartal, Muhayer, Erdem gibi oyuncular bizle devam edecek. Yetenekleri var. Cumartesi günkü maçın dokuz oyunculuk kısmını gençlerle oynayacağız. Bu sene yapısına içerisine 2-3 oyuncu katma planım var. Cumartesi günü göreceğiz" dedi.

"SİSTEMDEKİ ESNEKLİK VE DEĞİŞİKLİK RAKİBE GÖRE OLACAK"

Bu sezon çok farklı sistemlerde oynayabileceklerinin sinyallerini veren tecrübeli teknik adam, "Sistemlerde esneklik ve değişiklik rakibe göre olacak .Şu ana kadar iki sekizle oynamayı denedik. Medel ve Atiba, şu ana kadar bizimle beraber değildi. Medel'i 6'da kullandım ve cevap verdi. 8 oynayan Oğuzhan var, Ljacic var. Erdem ve Muhayer, 8'e uygun oyuncular. 6 numara şu an dolu gibi görünüyor ama Muhayer 10'da oynayabilir. Oyuncunun sana ne verdiğine göre, sakatlıklara göre, rakibe göre sistemde durumlar değişecektir" açıklamasında bulundu.

