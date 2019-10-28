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Abdullah Avcı: Bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederim

Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki konuşması resmi Twitter hesabından yayınlandı.

28.10.2019 09:11

Umut Nayir'in gölüyle haftayı üç puanla kapatan ve tekrar yarışta olduğunu gösteren Beşiktaş'ta, kulübün resmi hesabından teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu coşkulu konuşması paylaşıldı.

Soyunma odasında futbolculara hitap eden Abdullah Avcı; 'Hiç kimseye acımadan, bu aile mücadele ederse bu şekilde, birbirine yardımcı olursa, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Herkes bu anlamda ben de sorguluyorum siz de sorgulayın ama var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık" dedi.

Abdullah Avcı: Bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederim

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (6)
BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:Şampiyon
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ÇAKIR:Abdullah avcı sen bu takıma bir hıyanet yapacan kimse bilmesede bişeyler dönüyor beşiktaşa.
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AVRUPALI FADİME:3 puanımızı verin :(
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ÇARŞI:İlk yarı son 30 dakika kendi sahamızdan çıkmadı k. Baskı yedik. Anadolu takımı gibi çekildi k. Gs 2. Yarı düştü her maçta olduğu gibi.denizli sivas Konya real vs. Bjk iyi göründü. Son dakika lar golü yiyebilirdik. Yanıltmasın
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4 YILDIZLI:Ayy yazık
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ÇARŞII:HELE ŞÜKÜR Bİ SİLKİNEBİLDİK DEVAMI OLUR İNŞALLAH
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