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Abdullah Avcı'dan Fikret Orman'a: Ayrılabilirim

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevi bırakacağını söyleyen Fikret Orman ile görüştüğü ve "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dediği öğrenildi.

01.10.2019 10:04

Seçim kararı sonrasında inzivaya çekilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün İstanbul'a döndü ve teknik direktör Abdullah Avcı ile buluştu. Marmaris'te olduğu için Trabzonspor maçına gitmeyen Orman, İstanbul'a döner dönmez Avcı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bir yöneticinin daha yer aldığı buluşmada Avcı, "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dedi.

"NEDEN KÖTÜ SONUÇ ALIYORUZ?"

Bu sözlere karşı çıkan başkan Orman ise, "Görevine devam et hocam, iki önemli maç var. Avrupa'ya konsantre ol. Sana biz destek olmayacaksak kim olacak? O yüzden senin tek odağın takım olsun" diye konuştu. Görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alan Orman, "Neden kötü sonuçlar alıyoruz?" sorusunu da yöneltti. Kartal'ın hocası ise "Çok erken goller yiyoruz ve oyuncular kafa olarak bir anda maçtan kopuyor. Büyük takım reaksiyonu veremiyoruz" sözleriyle sorunları aktardı.

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Abdullah Avcı'dan Fikret Orman'a: Ayrılabilirim

Abdullah Avcı, Fikret Orman, Marmaris, Spor

YORUMLAR(34)
M.ÇEK:Futbolculara Benfica maçını izlettirin 3-0 dan nasıl geri dönüldüğünü görsünler
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İRFAN:Hayatını futbola vermiş, yazı kışı futbol olan, sistemlere kafa yoran A.Avcı bilmiyor ama Mayıs ta Çeşme ye gidip Temmuz da dönen, futbol adına hiçbir sistemi olmayan Sergen biliyor öyle mi.. Ben size söyleyeyim, Sergen gelir , yeni kan diye 2 galibiyet gelir, sonrada kuyruğuna teneke bağlayıp gönderilir.. Siz de anlarsınız o zaman sorunun hoca olmadığını6
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İRFAN:Aptullah hoca ya kötü diyen eblekler iyi hoca kötü hoca nasıl anlıyorlar.. Hayatını futbola adamış bir adamın kötü olduğunu 5 maçta anlayan eblekler, Sergen gelince hersey düzelir mi sanıyorlar.. Del Bosque ye de aynı linç yapıldı, adam almadık kupa bırakmadı.. Birkaç iyi netice alımsın düzelir takım..
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2 1
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BEŞİKTAŞK:Hocanın en son yaptığı yayıncı kuruluş basın açıklamasında; büyük bir sorunumuz var ve bunu çözmek için gerekli adımları atacağız. . dediğini göz ardı etmemek lazım. Bir süre daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum.
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BU SENEYİ UNUTUN:hoca değişti, sistem değişti, küçülmeye gidildi. . bu yıl başarı (ilk 2) olması mucizeydi zaten
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FRT:BEŞİKTAŞ BÜYÜK TAKIMMIKİ BÜYÜK TAKIM TEPKİSİ VERSİN. AVRUPADA FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL HENTBOL VEYA HERHANGİ BİR SPOR DALINDA NE BAŞARISI VAR. . ??
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ACCİPİTER:O halde Beşiktaş haberleri seni neden ilgilendiriyor neden okuyup yorum yapma gereği duyuyorsun .
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BJK:SANA BIRAK DİYOR TARAFTAR DAHA NE BEKLİYORSUN Kİ?
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BJK 33:kendi ayrılan FİKO sana nasıl kal diyor bu takımın sana ihtiyacı yok teknik direktörsüz maça çıksalar çok daha başarılı olurlar
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KING SHOWER:Ben gsliyim bence abdullah hoca değerli bir Türk antrenör hemen harcamamalıyız şans verilmeli ilk yarı sonuna kadar
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