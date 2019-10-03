Abdullah Avcı'dan Şenol Güneş'e gönderme!

Wolverhampton maçından sonra konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın eski hocası Şenol Güneş'in oyununu eleştirdi.

Avcı, "Kulübün içinde yapılan toplantılarda en ufak bir iletişim sorunu yok. Oyun içinde stresin yükselmesi şu an normal çünkü daha önce içinde olmadığımız bir durumu yaşıyoruz. Set oyunu oynarken benim 5 sene çalıştığım takım, 4 tane değişik oyun oynadı. Hepsinde de ligin en az gol yiyen takımıydı. Sen benim açımdan düşünebiliyor musun? Geçen sene 30. hafta 18 gol, bugün şu ana dek 14 gol." dedi.

"DİYORLAR Kİ BEKLER NEDEN İLERİ GİTMİYOR"

Deneyimli hoca, "Geçen sene ben Beşiktaş'ın analizini yaparak geldim buraya. Güçlü-güçsüz yanlarını. Belki de ilk defa bir teknik adam hiçbir şey sorgulamadan durum tespiti yaparak geldi buraya. Diyorlar ki bekler neden ileri gitmiyor. Geçen sezon Adriano, Caner, Gökhan toplam 3 gol katkısı yaptı. O oyun, sağlıklı bir oyun değildi." ifadelerini kullandı.