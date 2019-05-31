- Abdullah Avcı, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde

- Abdullah Avcı
, Fulya Hakkı Yeten
Tesisleri'ndeAbdullah Avcı, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde incelemelerde bulundu
İSTANBUL - Beşiktaş
ile anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nin ardından Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne gelerek incelemelerde bulundu. Beşiktaş'ın resmi olarak açıklamaya hazırlandığı Teknik Direktör Abdullah Avcı, çalışmalarına bugün başladı. İlk olarak Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Avcı, Başkan Fikret Orman
ile bir araya geldi ve tesis içerisinde inceleme yaptı. Ümraniye'den ayrılan deneyimli çalıştırıcı, ardından altyapı ekiplerinin çalıştığı Fulya'ya geldi. Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil
ile birlikte inceleme yapan Avcı, tesis çalışanlarıyla tanıştı. Avcı, gerçekleştirilen tanışmanın ardından tesislerden özel aracıyla ayrıldı.Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığını kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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