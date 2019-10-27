Abdullah Avcı: Geçen sene Fatih Terim nasıl karşıladıysa onu da öyle karşıladım!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve Braga yenilgisiyle daha da sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle nefes aldı. Rakibini, 69. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, "Yaşadığımız çok olumsuzluklar vardı sezon başından bu yana. Oyuncularıma ve bu muhteşem taraftara çok teşekkür ediyorum. Gökhan çok fazla antrenman yapamadı. Son bölümde ayağına kramp girdi, çıkarmak zorunda kaldık. Umut ilk kez 11 başladı ama çok istekliydi. Bu iştah olduğu sürece semeresini alırız. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

GEÇEN SENE VURGUSU

Avcı, bir muhabirin "Fatih Terim ile maçtan önce el sıkışmadınız. Sebebi nedir?" sorusuna "Ben geçen sene orada nasıl karşılandıysam, bu sene de öyle karşıladım." yanıtını verdi. Avcı geçen sezon Başakşehir'in başındayken TT Arena'ya gitmiş ve olaylı geçen maçta şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.