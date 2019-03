Abdullah Avcı: Harika Gidiyoruz, Çok Özgüvenliyiz

Kaynak: DHA

"Puan olarak cebimiz dolu""Kaptanla ilgili bir şey söylememe gerek yok""Burası benim evim"İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, milli takım arasında hazırlıklarına devam ediyor. Turuncu lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı bugün basına açık yapılan çalışmalar öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Abdullah Avcı, milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçları ile ilgili, "Milli Takım'ımızı tebrik ederim. Şenol hoca, ekibi, oyuncular ve gönderdiğimiz oyuncular iyi bir başlangıç yaptı. Umarım devamı gelir. Milli Takımlar tarihinin en önemli başarısına sahip Şenol hocaya bu yolda destek olmak ve oyuncu sayısını arttırmak en temel ihtiyacımız" dedi."PUAN OLARAK CEBİMİZ DOLU"Lige verilen arayı iyi geçirdiklerini belirten Avcı, "Seçimlerden dolayı bu hafta da maç yok. Biz de bu arayı ligin sonu gelirken 8 haftalık süreçte hem dinlenerek hem mevcudu koruyup tekrar enerji depolayarak, hafta içi çalışıp hafta sonu 2'şer, 3'er gün izinler yaparak, fiziksel eksiklikleri tamamlayarak, sakatlıktan çıkan oyuncuların tekrar takım antrenmanlarının içine girmesi için ve tekrar toparlanma adına iyi bir süreç. Bunu da iyi değerlendiriyoruz. Milli Takım'da olan arkadaşlarımıza da izin verdik. Konya maçının haftası yani önümüzdeki hafta başı itibarıyla takımımızın yüzde 95'i bizimle beraber olacak. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Maç öncesindeki hazırlıklarımızı hem zihinsel hem de taktiksel olarak önümüzdeki haftadan itibaren daha çok yoğunlaşacak. Düşüneceğiz, çalışacağız ve mevcut farkı da açarak devam etmek istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. En azından cebimiz dolu. Kazandıktan sonra 7 maçımız kalacak. Bir sonrasına bakacağız. Umarım bu süreç bizim için iyi işleyecek" açıklamasını yaptı."CLICHY ÖZEL BİR PROFESYONEL"Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgiler veren Avcı, "Epureanu iki haftadır bizimle değil. Önümüzdeki hafta olma ihtimali var. İrfan Can da net bir şekilde pazartesi takımla beraber olacak. Şimdi fizyoterapistlerle çalışıyor. Eğer bir aksilik olmazsa Konyaspor maçında takımla beraber olacak. Clichy döndü, Kayseri maçından önceki son antrenmanı zaten takımla beraber yaptı. Clichy çok ekstra da çalışan bir oyuncu. Özel bir profesyonel. Demba Ba da takımla beraber çalışmaya başladı" diye konuştu."RAKİBE VE PERFORMANSA GÖRE OYUNCULARI BELİRLEYECEĞİZ"Takımda yaşanan forma rekabeti için de konuşan Avcı, "Oyuncularımızı rakibe ve performansa göre belirleyeceğiz. Burada tek bir hedef var, artık kimin oynadığı değil maçı nasıl kazandığımız önemli. Clichy çok özel ve oyun kalitemizi arttıran bir oyuncu, Fedor'un da hem bek, hem de stoper oynama özellikleri de var. Onu hafta sonuna doğru değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı."OYUN KALİTEMİZ YÜKSEK"Süper Lig'in lideri olarak yollarına emin adımlarla devam ettiklerini dile getiren Avcı, "Çok dolu bir cep. 8 maç, 6 puan öndeyiz ve bunu aşmak istiyoruz. Ocak ayında başlarken de 6 puandı, Mart ayı bitti Nisan ayında devam ediyoruz, 6 puanla devam ediyor. Harika gidiyoruz, çok özgüvenliyiz. Çok iyi maçlar oynuyoruz ve oyun kalitemiz yüksek. Bence çok güzel bir puan farkı devam ediyor" dedi."KAPTANLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEME GEREK YOK"A Milli Takıma 4 oyuncu gönderen ancak sakatlığı nedeniyle İrfan Can Kahveci'nin kamp kadrosundan ayrılmasıyla ilgili olarak Avcı, "İrfan sakatlanmasaydı belki de 4 olacaktı. Yüzde 40'ına tekabül ediyor. Bu bizim için çok değerli bir şey. Milli Takım'a hizmet oyuncu sayısını arttırmakla alakalı. Performanslar son derece iyi. Kalede kalecimiz oynadı. Gol yemeden ve oyunu ayağınla oynayarak yaptı. Kaptanla ilgili bir şey söylememe gerek yok herhalde. 19 yaş başka bir hikaye, 39 yaş yine A Milli Takım. Dün akşam Şenol hocayla beraberdik. O da son derece memnun olduğunu söyledi. Umarım böyle bırakana kadar devam eder. Mahmut da altyapımızdan gelmiş bir oyuncu. Milli Takımların bütün kademelerinde oynadı. Belki bazı oyuncuların değerleri çok geç fark ediliyor. O da ülke futbolu adına çok değerli bir oyuncu" açıklamasını yaptı."BURASI BENİM EVİM"Kulüp olarak iyi işlere imza attıklarına vurgu yapan Avcı, "Kulüp ve ekip olarak çok iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir bu. Tabii ki mutluluk verici bir şey. Ama şu an tek hedefimiz Başakşehir Futbol Kulübü'nün şampiyon olabilmesi, rol model olabilmesi. Sahanın içinin ve dışının nasıl yapıldığıyla ilgili örnek olmasını temenni ediyoruz. 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem. Onun dışında bununla ilgili bir şey söylemek doğru değil.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Abdullah Avcı'nın açıklamaları