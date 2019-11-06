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Abdullah Avcı, hastalık nedeniyle Portekiz'e gidemedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga kafilesinde takımını yalnız bıraktı.

06.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:14 Abdullah Avcı, hastalık nedeniyle Portekiz'e gidemedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga kafilesinde takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında yarın Braga ile oynayacağı karşılaşma için Portekiz'e gitti. Siyah-beyazlı kafilede ağır gribal enfeksiyon geçiren Teknik Direktör Abdullah Avcı yer almadı. Avcı'nın tedaviye vereceği cevaba göre tıbbı açıdan uygun olması durumunda yarın Portekiz'e gideceği belirtildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir." - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Portekiz, Spor

Kaynak: İHA

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