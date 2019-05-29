29.05.2019 19:36
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Şenol Güneş'in ardından yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Abdullah Avcı isminde fikir birliğine varıp tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. Avcı, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdullah Avcı konusunda fikir birliğine vardı. Tecrübeli teknik adamla anlaşmaya da varan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.

LUCESCU VE TAYFUN KORKUT İSİMLERİ DE GEÇMİŞTİ

Bugüne kadar Okan Buruk, Tayfun Korkut, Lucescu ve Abdullah Avcı isimleri gündeme gelen Beşiktaş'ta son karar olarak Abdullah Avcı isminde karar kılındı. Avcı'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, transfer politikasını da imzaların atılmasının ardından belirleyecek.

OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR'E

Bugün Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Okan Buruk'un da, Abdullah Avcı'nın yerine Başakşehir'le anlaştığı iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Şenol Güneş, Beşiktaş, Abdullah Avcı, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (1)
AHMET KAHRAMAN: Ya bu yönetim hayatının hatasını yaptı bide 3 yıl anlaşmaya varmış arkadaş sen ne kadar tanıyorsun abdullahı yuh size besiktaşın efsaneleri dururken alınan teknik adama bak ulan siz yönetimdekiler Beşiktaşlı değilsiniz inan
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