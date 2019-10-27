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Abdullah Avcı ile Fatih Terim maç öncesi tokalaşmadı!

Geçen sezon büyük gerilim yaşayan Abdullah Avcı ile Fatih Terim, dev derbi öncesi birbirlerinin yanına gitmediler.

27.10.2019 19:48

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Jean Michael Seri yedeğe çekilirken, oğlu ameliyat edilen Ryan Donk ise kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide bu futbolcuların yerine Mario Lemina ile Sofiane Feghouli forma giydi.

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Geçen sezon Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında büyük gerilim yaşayan Abdullah Avcı ile Fatih Terim, dev derbi öncesinde birbirlerinin yanına gitmediler. Abdullah Avcı takımla birlikte sahaya çıktıktan sonra direkt olarak kulübeye yöneldi.

Abdullah Avcı ile Fatih Terim maç öncesi tokalaşmadı!

Abdullah Avcı, Galatasaray, Fatih Terim, Spor


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