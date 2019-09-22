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Abdullah Avcı istedi, yönetim zemin sorununu gece gündüz çalışıp bitirdi!

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın "Zemin, oyunumuzu daha geriye itiyor. Bize uygun bir zemin değil." sözleri sonrası harekete geçti. 240 bin doları bulan harcama sonrası zemin, kısa süre içinde Başakşehir maçına hazır hale getirildi.

22.09.2019 15:15

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada sahasında 2 karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar, zeminin bozuk olması sebebiyle sorun yaşamıştı. Sahanın problemi nedeniyle ortaya koydukları futbolun bile etkilendiğini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Zemin, oyunumuzu daha geriye itiyor. Bize uygun bir zemin değil. Milli arada sağlıklı bir zeminle karşılaşacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ANDORRA MAÇINDAN SONRA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Skorer'de yer alan habere göre Türkiye'nin 7 Eylül'de Andorra'yla Dolmabahçe'de oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde problemin sürdüğü gözlenmişti. Bu sorunun önüne geçmek için Andorra karşılaşmasının ardından çalışma başlatan yönetim, yarın akşam Başakşehir'le oynanacak mücadele öncesinde sorunu çözdü.

Vodafone Park'ın eski zemini

YURT DIŞINDAN ÖZEL FANLAR GETİRİLDİ

Vodafone Park'taki sorunu çözmek için ilk olarak sorunlu çimleri değiştirerek yeni çim ekimi yapan Siyah-Beyazlılar, en büyük hamleyi de yurt dışından özel fanlar getirerek çözdü. Hava şartlarından ve stadın konumundan dolayı nemin yüksek olduğu Vodafone Park'ta hava durumu, fanlarla sürekli kontrol altında tutuldu. Maliyeti 240 bin doları (1.3 milyon TL) bulan sisteme ek olarak gece de çalışmalar devam etti. Çim uzmanları, özel kurulan yapay güneş ışınları sistemiyle zemine gece de özel bakım yapıp Başakşehir maçına hazır hale getirdi.

Abdullah Avcı istedi, yönetim zemin sorununu gece gündüz çalışıp bitirdi!

Abdullah Avcı, Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(2)
KICKBOXER:TAMAM YAPIN AMA AVCI GIDECEK 9.HAFTA GIDER
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İSTİFA APO:ŞU EY FİKRET BAŞKAN Beşiktaşı seviyorsan taraftarı seviyorsan, şu Beşiktaşa ajan gibi yerleşen apoyu kov gitsin artık, BEŞİKTAŞIN ANTRENÖRÜ OLAMAZ. Yerine ya sergen Yalçını, yada Ertuğrul sağlamı getir daha iyi.
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