- Abdullah Avcı: "Kabul edilebilir bir durumda değiliz"TRABZON - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kabul edilebilir bir durumda olmadıklarını söyledi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda 4-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, kabul edebilecekleri bir durumda olmadıklarını belirterek, "Ligde 6. hafta beş puan. Üç mağlubiyet, deplasmanda 10 gol, tek galibiyet. Hem kulübün hem de benim ekibin çok alışık olduğu ve kabul edilebilir bir durum değil. Teknik olarak bu maçın yorumuna girmek istemiyorum. Kendi kalemize gol attık değil bence aslında deplasmanda üç maçın sonunda yediğimiz on gol. İlk golden sonra çok kırılgan ve oyunda kopmaların, kaygının başladığı bir durumu sahanın içinde yaşıyoruz. Oyunun her anının içinde büyük takım refleksi ile olmamız lazım. Çok kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş seyircisi, kulübü, tarihi özellikle böyle durumlarda da yönetimine, içindeki problemlerine veya takımına sonuna kadar destek olmuştur. Biz bunun için bugün itibarı ile çok kırılgan yapımız var. Bunun altından çok çalışarak kalkmamız lazım" dedi."Çalışmaya devam edeceğiz"Avcı, bir basın mensubunun 'istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklindeki sorusuna ise, "İstifa etmek, etmemek. Beşiktaş kulübü ile bir oyun, oyun kültürü, ligimizde yarışan, Avrupa'da da sistemiyle gelişmiş bir takım üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Kulübü, taraftarı, tarihi her zaman zor durumlarda kafasını kaldırarak kalkmıştır. Bugün itibarıyla baktığınızda belki iki galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunun için de tekrar olabilmek için. Yaşadığımız süreç, üç maç, deplasman 10 gol kabul edilebilir bir durum değil. Bunu ben de mesleki anlamda yaşamadığım bir durum. Çok fazla duygularımla konuşmak istemiyorum. Perşembe ve pazar maç var. Bunun üzerinde çalışma yapacağız. Sistem ve oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncu grubu da buna inandı. Ligin şampiyonluğa aday takımları Trabzonspor'da buna dahil tam oyun ve performans olarak tam oturmamış gibi görünüyor. Kağıt üzerinde görüntü iyi değil. Alanyaspor yanlış anlaşılmasın en tepedeki takımla altı puan fark var. Herkes yarışın içinde oyun ve performans durumu oturmamış. Biz bunun daha aşağısındayız. Buna biz de dahiliz. Umarım kafamızı erken kaldırıp doğru büyük takım refleksi veririz. Bunun üzerinden çalışacağız" ifadelerini kullandı.Avcı, taraftarının desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Beşiktaş taraftarı stada geldiğinde, takımını desteklediğinde, kafasını kaldırmasına en büyük yardımcı olandır. Tabii ki eleştirisini yapacak. Maçtan sonra yapacak. Onlardan kulüp, oyuncu ve bizde bir şeyler çıkaracağız. Taraftar bize destek olduğu sürece erken kafamızı kaldırmamıza yardımcı olacak" şeklinde konuştu.Avcı, yabancı oyuncu sayısına ilişkin soruya yönelik ise, "Bunun değerlendirmesini gazeteciler oyununu ve oyuncu üzerinden yapabilir. Beşiktaş'ın oyuncusu bizim için değerlidir. Yerli yabancı 11 yabancı ile çıkması önemli değil. Nasıl çok oyuncu yetiştiririz. Trabzonspor'un yetiştirdiği iki önemli oyuncudan biri yurt dışına gitti. Diğerinin de gitme potansiyeli var. Bunların sayısını çoğaltırsak belki yabancı tercihini kullanmaz yerli tercihinden devam edersiniz" şeklinde konuştu.