Abdullah Avcı kulüp binasından ayrıldı

İstanbul Başakşehir Futbol
Kulübünün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı
, özel bir araçla kulüp binasından çıkış yaptı.
Başkan Göksel Gümüşdağ
ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştiren Avcı, kulüp personeliyle vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
Abdullah Avcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının açıklama yapmadı.
Turuncu-lacivertli kulüp, 55 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını internet sitesinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.
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Kaynak: AA