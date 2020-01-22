Haberler » Spor » Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı - Spor

Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Bu skorla Beşiktaş, son 8 maçın 7'sinde mağlup ayrılmış oldu.

22.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:45

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan , iki maçta da rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlılar, Erzurum ekibinden 2 maçta 6 gol yedi.

Abdullah Avcı direktörlüğünde Şubat'ı göremeden Avrupa Ligi'nden elenen, Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan da elendi. Avcı direktörlüğünde Beşiktaş son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon oynadığı 28 resmi maçta 14 mağlubiyet aldı.

İşte son 8 maç:

0-4 Wolverhampton

0-2 Yeni Malatyaspor

0-2 Erzincanspor

1-3 Fenerbahçe

4-1 Gençlerbirliği (Rakip 9 kişi kaldı)

2-3 Erzurumspor

1-2 Sivaspor

2-3 BB Erzurumspor

Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (5)
NUMA:İyi gidiyor bastır avcı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TARAFSİZ:sizin kimyanizi da sizi iki macta da ucleyerek erzurum bozdu erzurum iyi takim siz son 8 macta 7 yenilgi alansiniz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZ L KARACANİK:takımdan üç kişi kovulmalı aptullah avcı kalec oğuyhan .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MİSAFİR:ABDULLAH AVCI İLE GALİBİYETE HASRET BİTMEZ MİLLİ TAKIMI BAŞAKŞEHİRİ BİTİREN ABDULLAH AVCI LİSTESİNDE SIRADA BEŞİKTAŞ VAR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KANARY:Erzurumsporu havaya sokarak kimyalarını bozduk. . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

22:54  Beşiktaş, evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti
22:52  Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
22:46  Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
22:38  Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı
22:36  Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
22.01.2020 23:02:01