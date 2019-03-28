28 Mart 2019, 10:09
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Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçeli defans Roman Neustadter, Abdullah Avcı'nın radarına girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetiminden Roman Neustadter'i istedi.

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların yeni adresleri belli oluyor. Martin Skrtel sezon sonunda İtalya'nın Parma takımına giderken, Şener Özbayraklı kıta değiştirip, Galatasaray'da forma giyecek. Şener gibi kıta değiştirecek bir diğer isim ise Roman Neustadter olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk ipini göğüslemesine kesin gözüyle bakılan Başakşehir, sarı lacivertlilerin 31 yaşındaki Rus yıldızına talip. Turuncu-lacivertlilerin devre arasında da bu oyuncuyu Fenerbahçe'den istediği ancak Serdar Aziz transferi son anda gerçekleştiği için yönetimin Rus yıldızı vermediği öğrenildi. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın topu oyuna sokan stoper düşüncesine uyduğu için Neustadter'i istediği belirtildi.

ASKERİ ZİYARET

F.Bahçe'nin dünkü çalışmasına 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subay, er ve erbaşlar ziyaret gerçekleştirdi. Ersun Yanal'a plaket takdim eden ziyaretçiler takım otobüsü ile birliklerine götürüldü.

Fenerbahçe, Abdullah Avcı, Spor



YORUMLAR (10)
FRAMBUAZLI KEREVİZ: oyuncu transfer etmelerine gerek yok. siyaset arkalarında. paf takımla çıksalar hakemler kazandırır bunlara.
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AYARCI: sende haklısın dusuyo 5.50 :)))))
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ADINIZI YAZINVVV: acilen dolarları satın çok düşecek Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20''den yüzde 30''a çıkarıldı.
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  • AL BURDAN YE : derdin ne provakatör müsün felaket tellalı mısın? durup dururken değil ya piyasada para yok o yüzden 10-20 şimdi de 30 çıktı birer hafta arayla
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ADINIZI YAZINVVV: acilen dolarları satın çok düşecek Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20''den yüzde 30''a çıkarıldı.
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