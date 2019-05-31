31.05.2019 15:46
Haberler» Spor » Haber

Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor. Yıllık 12 milyon TL karşılığında 3 senelik anlaşmaya varılan Avcı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi.

Siyah beyazlılarda Gökhan Keskin'in yeni dönemde aktif rol alacağı öğrenilirken, U21 takımının başında bulunan Yasin Sülün ve eski kaleci Hakan Çalışkan'ın da Avcı'nın ekibinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Bein Sport'un haberine göre; Bir an önce mesaiye başlamak isteyen Abdullah Avcı siyah beyazlıların Nevzat Demir ve Hakkı Yeten Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Avcı, personelle tanıştı ve bilgi aldı.

Yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun sorumluluğunu üstlendiği Beşiktaş altyapısının Nevzat Demir Tesisleri'ne taşınma faaliyeti de başladı. Siyah beyazlılar tesislerdeki sahaları bakıma alırken altyapı için ek saha ve otel binası inşaa edilecek.

Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da Abdullah Avcı'nın resmi imzayı atması ile hız kazanacak. Siyah beyazlıların Fransa'da sağ bek aradığı gelen haberler arasında.

Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi

FenerbahçeFenerbahçe'den ayrılan Soldado'yu şoke eden teklif

Arda TuranArda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu

GalatasarayGalatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu!

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Abdullah Avcı, Spor

YORUMLAR (3)
KİCKBOXER: SEZONUN İLK YARISI GİDERSERGEN İ ALMAYIN SİZ SONUCUNU GÖRECEĞİZ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İNŞALLAH YANILIRIM: AKİBETİ MİLLİ TAKIMDAKİ GİBİ OLUR DİYORUM
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
KARTALİZMA: umarım yere yatmayız
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz