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Abdullah Avcı'nın basın toplantısında Fikret Orman sürprizi

İstifa kararı aldıktan sonra Trabzonspor maçına gitmeyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın basın toplantısını takip etti.

02.10.2019 20:21

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın toplantısı öncesinde toplantı odasına gelen Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, bir müddet toplantıyı takip edip daha sonra tesislere geri döndü.

İşte o görüntüler:

KARTAL, WOLWERHAMPTON MAÇINA HAZIR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maç öncesi son çalışmasını yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, saat 19.00'da başladı. Siyah beyazlı takım çalışmasını tam kadro gerçekleştirirken, idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan siyah beyazlılar, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Abdullah Avcı'nın basın toplantısında Fikret Orman sürprizi

Abdullah Avcı, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(1)
KARTAL NADO:Deniz Atalay''ın başkana şaşkın bakışları durumun vehametinin özeti, cümleten geçmiş olsun bence . . . :)
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