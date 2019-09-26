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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bilmecesi çözüldü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından Abdullah Avcı'nın siyah beyazlılardaki geleceği merak ediliyor. Deneyimli teknik adam, kongreye kadar takımın başında kalacak. Yeni yönetim devam etmek istemezse Avcı dönemi sona erecek.

26.09.2019 09:53

Abdullah Avcı, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR(12)
ORMANI KORU YEŞİLİ SEV:CİTY VE LİVERPOOL iki kaliteli hoca getirdi ve city iki yıl sonra şampiyon oldu. liverpoll hala bekliyor kimse hoca gitsin demiyor. 5 maç hoca gitsin demek tam bir Ortadoğulu Türk kafası, sanki yün boyama yapıyor. Başkanla hoca gidince sanki takım şampiyon olacak bu kafayla takım yap boz tahtasına döner milyonlar çöpe gider. Dev Milan takımı inter hala şampiyon olmaya çalışıyor. Hocalar sihirbaz değil anlayın ve sabırlı olun biraz.
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BÜLENT:Avcıyla devam en iyisi o
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LEMİ:Bırakın Fikret kendini savunsun ne oldu . . ?Bazı insanlar medyada çıkıp Ada''mı sütten çıkmış a benzetti vay be. . BJK borca bakın . . ?Ben mi yaptım , BJK nın taraftarımı yaptı . . ?İki tirilyon üzeri , her halde birde geldiğindeki borca bakın . . .
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DEMİ..:Bağzı kişiler her ne hikmetse? , Başkan Fikret Hakkı''nda çıkan söylentilerden dolayı Fikret''e destek çıkıyor . Neden acaba . . . ?Ben Avrupa''da yaşadım bir kişi Hakkı''nda , bir söylenti çıksa etrafında kimse olmaz en yakını kaçar . . Ama ne yazıkki Ülkemizde öyle değil . . Avruda söylenti çıkan kişi kendisi çıkıp haklıysa kendisi savunur. . Yoksa kaybolur gider Hukuk başlar . . Şimdi üç kişi çıkıp medya önünde Fikret''e destek çıkıyor, Bu milyonlarca kişi boş yere çıkıp konuşmaz . . Elbetdeki bir şeyler var
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HABERLER:Kongre yerinde olsam ORMAN''a borcu ödetmeden kapıdan çıkartmam!
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BU NE LAN:beşiktaş trabzon maçını kaybederse Abdullah Avcı kongreyi falan beklemes. kesin gider. yalnız trabzonunda beşiktaştan bi farkı yok. ikiside bom bok.
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VOLKAN:ahmet nur çebi başkan samet aybaba yada sergen yalçın hoca
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SİYAH BEŞİKTAŞLI:Fikret Orman başkanlığa devam, avcı ya yol verin sergeni getirin kriz çözülsün bu kadar basit
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ELAZIĞ 23:Sergen Yalçın Gerisi Yalan
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ÇARŞI, KUMPASLARA KARŞI:Aptiş Ormanı tarumar etti. . Sıradaki gelsin dedirtmezler sanırım. . Sportif yönü olan yönetim gelirse, Aptişin ilkokul döneminde bir Selçuk URAL şarkısı vardı: ''Güle Güle, Yolun açık olsun. ''. der. Kartalı batırmak isteyen bir yönetim gelirse, orman yandı, yakmaya devam. . Kılıf hazır, 3 yıllık ve 36 milyonluk sözleşme ''Kendim ettim, kendim buldum'' şarkısı da birinini dilinden düşmüyor dur. .
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