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Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı, yeni bir takım bulana kadar siyah-beyazlı takımın maaşını ödemesini istiyor. Avcı yeni bir takım bulunca alacağı ücret Beşiktaş'tan kazandığının altında kalırsa, aradaki farkın da kapatılmasını talep ediyor.

30.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:56

Kulübü'nün görevine son verdiği Abdullah Avcı, sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesini istiyor. Tecrübeli teknik adam, avukatları aracılığıyla yürüttüğü görüşmelerde sözleşmesinden doğan hakkının tamamının ödenmesini talep ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SADECE 500 BİN LİRA ALDI

Yıllık 12 milyon liradan 3 yıllık sözleşmeye imza atan Avcı, siyah beyazlılardan bugüne kadar sadece 500 bin lira alabildi.Eski başkan Fikret Orman döneminde imzalanan sözleşmeye göre Avcı, Beşiktaş'tan iş bulana kadar maaşının ödenmesini ve yeni bir takım bulunca kazanacağı ücret Beşiktaş'tan alacağının altında kalırsa aradaki farkın kapatılmasını istiyor.

(Ajansspor)

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu

Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor


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