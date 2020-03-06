Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük

Ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe , ligin 24. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Sarı-Lacivertli takım Denizlispor maçına Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile hazırlanırken yeni teknik adam arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe ile ismi anılan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

"COCU'DAN SONRA AVCI'YI İSTEDİLER"

Fenerbahçe'nin Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra ilk tercihinin Abdullah Avcı olduğunu vurgulayan Ercan, "Yurt dışından Donetsk arayış içindeydi. O zaman Başakşehir bırakmamıştı. Fenerbahçe o dönemde Avcı ile ilgileniyordu. Fenerbahçeli bir yönetici ile görüştüm ve Başakşehir'in bırakmayacağını söylemiştim. Cocu gittikten sonra Abdullah Avcı ile görüştüler. Hocanın karakterini biliyorsunuz. Başakşehir'i yarı yolda bırakmak istemedi" dedi.

"GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE GÖRÜŞTÜK"

Galatasaray maçından önce görüştüklerini söyleyen Doğan Ercan, "İki hafta önce Ali Koç'la görüştük. Yönetici ile görüştük ve Galatasaray maçından sonra bakacaklarını söylediler. Şu anda ismi geçiyor ama bir anlaşma yok. Ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını düşünüyorum. Galatasaray maçından sonra ben görüşmedim Fenerbahçe yönetimiyle" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le devam edeceklerini tahmin ettiğini söyleyen Ercan, "Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le sezon sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Başkan da o kadar mücadele etmesine rağmen, gerçekten yaptığı şeylerin karşılığını alamadı" sözlerini kullandı.