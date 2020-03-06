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Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük

F.Bahçe, Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni teknik direktörünü belirlemezken, ismi gündemde olan Abdullah Avcı için dikkat çeken bir açıklama geldi. Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan, Fenerbahçeli yöneticilerin G.Saray derbisinden önce Avcı ile görüştüğünü ve Avcı'nın sarı-lacivertlilerin yeni hocası olacağını söyledi.

06.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:06

Ligde istediği sonuçları alamayan , ligin 24. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Sarı-Lacivertli takım Denizlispor maçına Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile hazırlanırken yeni teknik adam arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe ile ismi anılan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan, Radyospor'da yayınlanan Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

"COCU'DAN SONRA AVCI'YI İSTEDİLER"

Fenerbahçe'nin Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra ilk tercihinin Abdullah Avcı olduğunu vurgulayan Ercan, "Yurt dışından Donetsk arayış içindeydi. O zaman Başakşehir bırakmamıştı. Fenerbahçe o dönemde Avcı ile ilgileniyordu. Fenerbahçeli bir yönetici ile görüştüm ve Başakşehir'in bırakmayacağını söylemiştim. Cocu gittikten sonra Abdullah Avcı ile görüştüler. Hocanın karakterini biliyorsunuz. Başakşehir'i yarı yolda bırakmak istemedi" dedi.

"GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE GÖRÜŞTÜK"

maçından önce görüştüklerini söyleyen Doğan Ercan, "İki hafta önce Ali Koç'la görüştük. Yönetici ile görüştük ve Galatasaray maçından sonra bakacaklarını söylediler. Şu anda ismi geçiyor ama bir anlaşma yok. Ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını düşünüyorum. Galatasaray maçından sonra ben görüşmedim Fenerbahçe yönetimiyle" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le devam edeceklerini tahmin ettiğini söyleyen Ercan, "Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le sezon sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Başkan da o kadar mücadele etmesine rağmen, gerçekten yaptığı şeylerin karşılığını alamadı" sözlerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük

Abdullah Avcı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (13)
TAZE GOL YEMİŞ MUSLERA SURATI:adam da kariyer yok !!! bol reklam - danışman- kendini pazarlama herşey var kuru gürültü fenere yazık olur.
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.:FENEVDE YENİ TEKNİK DİREKTÖR MALDONADO VE YARDIMCISI GUİZA
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ALİ:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın Biri Koç''a dur desin bu adama karga mı kılavuzluk ediyor
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ALİ:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın Adam mı kalmadı İsmail Kartal bu adamı bine katlar
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ALİ:Biri Fenere akıl fikir versin Avcı Beşiktaşta ne yaptı ki burda ne yapacak adam a teknik direktör demek için bin şahit lazım
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EFEDAYI:Eğer Koç bunu yaparsa daha evvel yaptığı hataların üstüne tüy dikmiş olur .
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RECEP:abdullah avcıyla buişler yürümez takımın en kısazamanda iyibir yabancı hocaya teslim edilmesi gerekli artık bir macerayıdaha kaldıramaz bu taraftar, gelen hoca takımı tanımayacak yoksa bufutbolcular oynamaz, hakedenin oynadığı bir takım olacak bunuda kariyerli iyibir hoca belirler. başkanım futbolcu tavsiyesiyle hoca alınmaz. kaç sene başakşehir hep ipten döndü ama şampiyon olamadı. işi şansa burakma artık otoritenizi koymanın zamanı geldide, geçiyor kimseye kafa yormassanız bu işi çözersiniz.
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HABERE BAK:ya kardeşim, bunlar iyice manyaklaştı. Yılmaz Hoca gelsin dedik ya. hayret bi şey yaaa.
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PAŞA:kaybedilecek yeni sezon loading. . . . . .
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RECEP:neymiş gelenhoca ligitanımalıymış yok kardeşim o iş öyledeğil işte ben oyunumu yüreğimi vererek oynayım da lig beni tanısın neticede futbol bu ne olursa olsun iyi oynayan kazanır . takımları tanımak artık yetmiyor . . . . yeseydi ligimizde bazı takınlar bir dönem içinde üçhocayı yollayıp dördüncüyü aramazdı.
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6.03.2020 16:57:00