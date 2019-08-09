Haberler» Spor» Haber

Abdullah Avcı, Orhan Ak sorusuna tepki gösterdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenledi. Avcı, Orhan Ak ile ilgili sorulan soruya tepki gösterdi.

09.08.2019 15:17
Abdullah Avcı, Orhan Ak sorusuna tepki gösterdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Takımını değerlendiren Avcı, kendisine Orhan Ak ile ilgili sorulan soruya ise tepki gösterdi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Takımın başına geçtiğinden beri yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Avcı, "İmza töreni üzerinden tam 2 ay geçti. O gün söylemiştim, şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı benimseyen bir hoca olarak çalışacağım. Göreve geldiğimiz günden itibaren Ümraniye'de düzenlemeler yaptık. Oyuncularım değişime hızlıca uyum sağlamaya çalışıyor" dedi.

ORHAN AK SORUSUNA TEPKİ

Avcı, kendisine Orhan Ak ile ilgili sorulan soruya, "Ben Beşiktaş'ın profesyonel bir çalışanıyım ve her çalışandan da maksimum verim almaya çalışıyorum. Orhan Ak da bunlardan birisi. Elimden geldiğince ondan faydalanmaya çalışıyorum. 3 antrenörüm var, ikisi kulübede olacak. Dönüşümlü olarak 2 yardımcım kulübede, 1 yardımcım tribünde olacak. Maçlara göre bunlar değişecek. Bu sorulardan ziyade, 4-3-3 mü oynayacaksınız, önde baskı mı yapacaksınız şeklinde sorular beklerdim. Orhan Ak konusunda şunu tekrar ediyorum. Ben herkesten maksimum verim almaya çalışan biriyim. Saha içinde kalacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı eski oyuncu Kagawa, Real ZaragozaBeşiktaşlı eski oyuncu Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

Süper LigSüper Lig'de ilk hafta programı açıklandı

GalatasarayGalatasaray'a Bakayoko'dan kötü haber geldi!

Spartak Moskova, DiagneSpartak Moskova, Diagne'nin istediği rakamı duyunca transferden vazgeçti!

Abdullah Avcı, Orhan Ak sorusuna tepki gösterdi

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (3)
MHS: Durun şimdiden adamın kimyasını karıştırmayın. . :)))
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SELÇUK: bu herif tam bir avcı demedi demeyin
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
İZMİTLİ: HEP SAHADA OLACAKMIS ISTERSEN FORMAYI GIY TOP OYNA :)))))) CIMBOM ADAMIN DNA SINI BOZAR
Yayından Kaldır
5 6
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
16:24   Abdullah Avcı: Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar
16:22   Marmaris, Dünya Ralli Şampiyonası'na hazırlanıyor
16:16   Kartallı minik sporcular madalyalarını aldı
16:16   Özel sporcu Ebru Acer altın, Sümeyra Türk bronz madalya kazandı
16:08   Abdullah Avcı Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar (3)
16:06   Abdullah Avcı Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar (2)
16:05   Genç güreşçiler Dünya Şampiyonası'na hazır