- Abdullah Avcı: "Şenol Hoca gibi olmak istiyorum!" Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Bizim yolumuz başka""Başakşehir'den kimseye talip olmadım""Yapılan transferlerin hepsi, benim istediğim oyuncular"İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulübü takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Şenol Güneş gibi ilk şampiyonluğunu Beşiktaş'ta yaşamak istediğini söyleyen Avcı, Başakşehir'den hiçbir futbolcuya talip olmadığını ve yapılan transferlerin hepsinin kendisinin istediği oyuncular olduğunu ifade etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı kulübü takip eden muhabirlerle kahvaltıda bir araya geldi. Transferlerden Beşiktaş'ın başına geliş sürecine kadar birçok konuya açık cevaplar veren Avcı, siyah-beyazlı camiada şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, "Bizim yolumuz başka" ifadelerini kullandı."Transferde değişiklik olmadı"Beşiktaş Yönetimi'nin Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer politikasında bir değişiklik olup olmamasıyla ilgili soruyla sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Transfer benzer şekilde işledi. Tespit ettiğimiz oyuncular içerisinden izleyip beğendik. Bütün isimleri ben verdim. Victor Ruiz istediğimiz bir oyuncuydu. Kulübün bir datası var ve bizim izlediğimiz, istediğimiz oyuncular var. Bunlarla ilgili ortak çalışma yaparak transferi gerçekleştirdik. Transfer ettiğimiz isimler istediğim oyunculardı. Bunun yanında Elneny aynı şekilde istediğimiz bir oyuncuydu. Bu oyuncuyla ilgili kulübün de datasına baktık ve sonrasında girişimlere başladık. Ayrıca Arsenal'in kondisyoneri, daha önce benim milli takım teknik direktörlüğü yaptığım dönemdeki kondisyonerimdi. Kendisiyle görüşüp gerekli bilgileri aldık. Sol ayaklı stoper konusunda isteğim vardı. İlk tercihim Werder Bremen'in (Niklas Moisander) stoperiydi. Ancak sonrasında Werder Bremen kendisini kaptan yaptı. Ayrıca 33 yaşındaydı. Biz de diğer tercihimiz olan Ruiz'e yöneldik. Tabii ki tercih konusunda sıralama yapmıyoruz çünkü transferi etkileyen maliyetler, oyuncunun gelmek istememesi gibi konular var. Sol ayaklı stoper de bulmak kolay değil. Ruiz bizim için iyi bir transfer oldu" ifadelerini kullandı."Yaş ortalaması ve maaş düştü"Transfer döneminde önceliklerinin takımın maliyetini düşürmek ve yaş ortalamasını aşağıya çekmek olduğunu söyleyen Avcı, "Bunu gerçekleştirdik. Bunun yanında elimizde birçok bölgede oynayabilen oyuncular var. Douglos ve Caner birçok bölgede forma giyebiliyor. Her teknik adam bu özellikleri sever ancak böyle olduğu zaman da oyuncu belli bir bölgede gelişim gösteremiyor. Daiby de böyle özellikleri olan bir oyuncu. Club Brugge'da benim takımıma karşı forma giymişti. Santrfor da oynuyor, kenarda da oynuyor. Hazır şekilde geldi" diye konuştu. Takımın önemli isimlerinden Dorukhan'ın daha önceden Atiba'yla yan yana oynadığını söyleyen Avcı, "Şimdi Dorukhan'ı Atiba'nın oynadığı yerin 8 metre ilerisinde oynuyor" dedi."Güven çok önemli bir potansiyel"Takımın özellikle savunma konusunda günden güne daha da iyiye gittiğini söyleyen Avcı, "Şu anda baktığımızda takımda topla en çok oynayan futbolcular sağ bek ve sol bek. Ancak bek oyuncuları topla en çok stoperde ve orta sahada oynamışlar" diye konuştu. Burak Yılmaz'ın yokluğunda hücumda forma giyen Güven Yalçın'ın çok kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğini ve çok önemli bir potansiyel olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Çok özellikli bir futbolcu. Sırtı dönük de oynayabiliyor. Son maçta ilk yarıda 2 pozisyon yakaladı, birini atsa, Güven'le ilgili yorumlar daha farklı olacaktır. Burak Yılmaz tabii ki farklı bir oyuncu. Belki Burak da döndüğünde kaçıracak. Ancak ceza sahası içinde problem çözmek bir sanattır ve Burak Yılmaz da bu konuda Türkiye'deki en iyi isimlerden birisidir. Güven de çok hızlı şekilde gelişecek bir oyuncu" açıklamasını yaptı."Sakatlar dönüyor"Takımın sakatlık sorununun yakın sürede tamamen çözüleceğini de aktaran Avcı, "Burak sahaya çıkmaya başladı ve önümüzdeki hafta durumu tam olarak netleşir. Atiba da pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacak. Oğuzhan'ın bir sakatlığı var ve o da salı günü takımla çalışır. Forvet transferi konusunda sürekli bir şeyler söylendi. Ancak Burak Yılmaz'ın sakatlanacağını bilemezdik ki. Ayrıca tutup 'Bunu da alalım, şunu da alalım' diyerek de transfer yapılmaz. Sonrasında aldığını yollamak da sıkıntı olacak" ifadelerini kullandı."Quaresma'yı teknik nedenden dolayı oynatmadım"Takımdan ayrılan Quaresma'yı kadroda istemediği iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Quaresma son dönemde Beşiktaş'ın hem aşkıydı hem de çatışma yaşadığı bir isimdi. Kendisinin gitmesinin benimle bir ilgisi yok. Ben Beşiktaş'a imza attığımda Lens, Necip ve Quaresma'yla çalışmadığım iddia edildi. Ben de göreve geldikten sonra kendileriyle konuştum. Ben antrenmanlara bakarım ve sahaya bakarım. Göztepe maçında kendisine teknik nedenden dolayı şans vermedim. Sivas maçından sonra böyle teknik bir karar verdim. Futbolcularla ilgili karar verirken idman ve takım uyumuna bakarım. Yetenekli oyuncuya şapka çıkarırım ama yetenekli oyuncu da sistem içine dahil olmalı. Eğer sisteme uymuyorsa dışarıda kalır" ifadelerini kullandı."Başakşehir'den kimseye talip olmadım"Transfer döneminde Visca ve Volkan Babacan'ı istediği yönündeki haberlerle ilgili olarak konuşan Abdullah Avcı, "Ben Başakşehir'den kimseye talip olmadım. Volkan Babacan'ın transfer döneminde ismi gündeme geldi ancak olmadı" dedi. Galatasaray'a transfer olan ve öncesinde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Lemina'yla ilgili de konuşan Avcı, "Bu bölgede Atiba var. 37 yaşında bir futbolcu ama çok büyük oyuncu. Ayrıca bu bölgede Oğuzhan'ı kullanıyorum. Lemina'yı inceledik ve 6 ile 8 numara arasında oynayan bir futbolcu olduğunu gördük. Ancak kendisiyle ilgili bilgi almak da o dönemde zordu. Sonrasında da Elneny transferiyle ilgili girişimler başlayınca zaten Lemina transferinden vazgeçtik" diyerek sözlerini sürdürdü."Beşiktaş duygusu ağır bastı"Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'nın kendisini göreve getirmek istediğiyle ilgili çıkan haberler üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Avcı, "Bu konuyla ilgili bilgim yok" dedi. Avcı sonrasında ise "Beşiktaş duygusu ağır bastı" diyerek devam etti. Kendisinin açıklamalarında saha içinde kalmasıyla ilgili de konuşan Avcı, "Ben saha dışına çıkmayı seven birisi değilim. Zaten bizim yolumuz başka" açıklamasında bulundu."Büyük aşklar böyle başlar"Beşiktaş taraftarından daha önce zaman değil destek istediklerini söyleyen ve geride kalan 2 iç saha maçında bu desteği çok iyi hissettiklerini söyleyen Avcı, "Beşiktaş Teknik Direktörü olmak çok başka bir şey. Taraftarların bana olan saygıları ve beklentileri çok şey hissettiriyor. Avusturya kampında bir taraftarımız 700 kilometre uzaktan gelmiş ve tam 7 saat takımı görmek için beklemiş. Şimdi bunları gördüğünüz zaman, siz de kendinizi güzel bir baskı altında hissediyorsunuz" dedi. Beşiktaş taraftarının daha önce tribünlerden yaptığı "Yere yatsana, Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Avcı, "İlk olarak Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın başındayken bunu duymuştum ve o zaman çok üzülmüştüm. Ancak sonra baktığım zaman, bana ne küfür ettiler ne de hakaret ettiler. Zaten büyük aşklar böyle başlar" ifadelerini kullandı."Şenol Hoca gibi olmak istiyorum"Beşiktaş'ta 4 yıl görevde kalan ve 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş'in kendisinin de hocası olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Burada çok önemli işlere imza attı. Kendisi buradan iz bırakarak gitti. Ben de Şenol Hoca gibi Beşiktaş'a gelip şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi. Göreve geldikten sonra bir sinerji değişikliği yapmaları gerektiğini de söyleyen Avcı, "Saha ışıklarından kamera sistemine kadar bazı değişiklikler yaptık. Bunları sinerji değişikliği yapmak için yaptık. Şimdi de sakatlık konusuyla ilgili yeni aletler getirdik. Futbolcuların sakatlanma riski ve yorgunluk gibi analizlerini yapacağız" dedi."Beşiktaş'ta kimsenin alacağı yok"Beşiktaş'ta şu anda hiçbir futbolcunun alacağının olmadığını ifade eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Beşiktaş'ta şu anda kimsenin alacağı yok. Gidenler de parasını alıp gidiyor zaten. Herkesin parası ödenmiş durumda. Bu çok önemli bir noktadır. Bunun yanında buradan ayrılan her futbolcu da geri dönmek istedi. Beşiktaş'ın rengi, parası, sinerjisi değerli" dedi. Kendisinin göreve geldiğinde para konuşmadığını da söyleyen Avcı, önemli olanın futbolcuların parasının ödenmesi olduğunu da sözlerine ekledi."Oğuzhan'ı değerlendirmek istiyoruz"Takımdaki futbolcular hakkında konuşan Abdullah Avcı, özellikle Oğuzhan Özyakup'un çok önemli bir isim olduğunu söyledi. Oğuzhan'ın futbol aklının çok iyi olduğunu ifade eden Avcı, "Forma giydiği maçlarda çok iyi oynadı. Belki bir ara pası falan atmadı ama rakip blokların arasına girmede ve topsuz oyunda çok etkili bir görüntü çizdi. Bugün Oğuzhan'ın ismi bile, başka bir yabancı oyuncuda olsaydı en az 10-12 milyon Euro vermeniz gerekirdi transfer etmek için. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon Euro'luk değeri kullanmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, kahvaltının ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.