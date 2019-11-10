Haberler » Güncel » Abdullah Avcı, takımının başında - Haber

Abdullah Avcı, takımının başında

Geçirdiği ağır grip nedeniyle doktorların uyarısı sonrasında Beşiktaş'ın Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.

10.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:25Abdullah Avcı, takımının başında
Geçirdiği ağır grip nedeniyle doktorların uyarısı sonrasında 'ın Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde geçirdiği ağır gribi atlattı. Yaşadığı grip sonrasında doktorların zatürre riski nedeniyle dinlenmesini söylediği ve bu nedenle yine doktorların tavsiyesiyle Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşısında takımının başında sahaya çıktı. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda da takımdan uzak kalan Avcı, kendisine uygulanan yoğun tedavi sonrasında Denizlispor maçına yetişti.
(İHA)

Abdullah Avcı, Denizlispor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:46 Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
19:46 Mısır-Rusya "Dostluk Oku-1" ortak tatbikatı sona erdi
19:46 Koalisyon Güçlerinden, Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı
19:44 İspanya sandık başında
19:44 Cami inşaatındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı, 'ölmesi gerekiyordu' dedi
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
18:04 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 19:47:14