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Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gitmedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hastalığı nedeniyle Braga maçı için takımla birlikte Portekiz'e gitmedi.

06.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:22

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Braga'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, grip olduğu için Portekiz'e gidemedi. Avcı'nın Braga maçında takımın başında olup olmayacağı yarın belli olacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın,tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz 'e gidecektir."

BURAK, ATİBA GÖKHAN GÖNÜL DE KADROYA ALINMAMIŞTI

Beşiktaş'ın Braga ile oynayacağı maçın kadrosuna Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül alınmamıştı.

Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gitmedi!

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Portekiz, Spor


YORUMLAR (11)
ZİYAA: Çamura yatma Apo!
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HOLLANDAA: Paf takimi gonderseydi
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HOLLANDAA: Nasil olsa gene yenilecez, 4te sifir.......
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HOO: Bu adam sabırlı ve işi iyi biliyor eminol avrupanın zamanını bekliyor
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HARBİDEN: Ne oldu Abdullah yere yatsana
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ: Geçmiş olsun hocam
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MUSABJK: UMARIM KUŞ GRİBİDİR.
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MEMLEKETİM: Portekiz''e gidemeyecek kadar hastaysa anterönörlük yapamaz artik.
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KEMAL AYDIN: sene başındaki rüzgar çabuk dindi. :))
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