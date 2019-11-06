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Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gidemedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, geçirdiği ağır grip nedeniyle siyah-beyazlı ekibin Braga maçı kafilesinde yer alamadığı açıklandı.

06.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:22 Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gidemedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, geçirdiği ağır grip nedeniyle siyah-beyazlı ekibin Braga maçı kafilesinde yer alamadığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da  Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın, geçirdiği yoğun grip nedeniyle kafilede yer alamadığı açıklandı. Devam eden tedavisinin aksamaması için kafilede yer alamayan deneyimli çalıştırıcının, tedaviye vereceği cevaba göre, tıbbi açıdan uygunluk verilise yarın Portekiz'e gideceği belirtildi.



Abdullah Avcı, Portekiz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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