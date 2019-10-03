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Abdullah Avcı, taraftarın istifa tezahüratlarına cevap verdi: Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçının sonunda yaptığı açıklamada, "Antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak, tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim." dedi.

03.10.2019 22:36

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı şu ifadeleri kullandı:

"Antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak, tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 sene şampiyonluğa oynayan takımlar 2'şer defa beni istediler ve ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Ben buraya tüm sınavları vererek geldim. 5 haftayla benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de burayı istedim oyunculara ve kendime güvenerek.

"VAZGEÇMEYECEĞİM, TÜRK FUTBOLUNUN SORUNU ANTRENÖR DEĞİŞTİRMEK DEĞİLDİR"

Ben buraya gelirken oyuncu grubuna, Beşiktaş taraftarına ve tarihine inanarak geldim. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Bugün son dakikada mağlup olmasak bile zihinsel olarak bizi yukarı çekecekti. Pazar günü kazanıp başka şeylerin peşinde gitmeye devam edeceğiz. Ben Beşiktaş başkanı ve yönetimiyle 3 yıllık imza attım. İmzamı hem gönlüme hem gönüllere attım. 5 maçta bu sorgulanmaz. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Birçok şey konuşulur, hepsini de biz biliriz."

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Abdullah Avcı, taraftarın istifa tezahüratlarına cevap verdi: Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz!

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(24)
KÜÇÜK HOCA BÜYÜK BEŞİKTAŞ:Trabzonspor taraftarı olarak derhal gönderilmesi gerektiğini düsünüyorum hele de bu açıklamadan sonra.. Taraftar herşeyi sorgular bedelini onlar ödüyor hem maddi hem manevi olarak.. Siz milyon euro ları cebinize koyup önünüzdeki haftalara bakıcaz derken taraftar her dakika acı çekiyor. Hemde maddi olarak kayıp vererek. Forma alarak, yağmur çamur demeden maça giderek , beinsporta bi ton para ödeyerek. Sen küçük takım hocasısın.. Büyük Beşiktaş a yakışmıyorsun.. Yürü dön çöplüğüne yani belediyeye..
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KARDELEN:Beşiktaşımızın durumu iyi deyil belliki bir şey var istifanız şart oldu .
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DÜŞÜNEN DELİ:Başkanı sorgulamayalım, teknik adami sorgulamayalım, futbolcuyu sorgulamayalım söyle o zaman beşiktaşa gönül vermiş taraftar kimi sorgulasın kendini mi ?
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KARDELEN:Durmanız hata lütfen gidin .
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HAYRİ:Bulmuş karizma işi büyük takımda,bırakırmı hiç! Yallah Başakşehire sen
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KOMIKSINIZ:MADEM ANTRENÖRLÜĞÜN SORGULANAMAZ SAYIN AVCI SOYLERMISIN KAÇ SAMPİYONLUĞUN VAR.
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BERK ER:Donkişotluk yapma, para alarak görev yapıyorsan, bindiğin otobüs, uçak bile sorgulanır. futbol severler kişi başına yüzlerce TL vererek giriyorsa o stadyumlara, sürüngenler alemi belgeseli izletme hakkın yok. adam gibi ayağa kalkın ve aldığınız paranın hakkını verin.
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FJ:beter ol beşiktaş 2 sene top oynadınız şöyleyiz böyleyiz siz busunuz yılların 3. lük ve 4. lük adayı yernize döndünüz işinize bakın
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VATANFAŞ:Ulan ne alaka be abdullah avcımı oynuyo topu futbolculara istifa deyin kaleci karyusa istifa deyin ama avcıya demeyin o kadar dünyanın parasını almasını biliyorlar ama oynamasını bilmiyorlar yazıklar olsun böyle futbolculara
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İSİM YAZ:Herkes sorgulanır sayın avcı.yanlış konuşuyorsun.
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