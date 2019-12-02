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Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 yendiği maç sonrası konuşan Abdullah Avcı, "Maçtan sonra çok alışık olmadığım bir şey oldu. Beşiktaş'a gelirken Metin Tekin bana, 'Beşiktaş'ın duygusu ve ruhu başkadır. Senin de buna uygun bir ruhun var' demişti. Bunu bu akşam bir kez daha anladım." dedi.

02.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:18

Süper Lig'in 13. haftasında , Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadeleyi yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Avcı, maç sonunda Beşiktaş taraftarının kendisini soyunma odasından çağırmasıyle ilgili, "Çok güzel duygulardı. Öncelikle taraftarımıza Oğuzhan'a, Lens'e verdikleri destek için teşekkür ederim. Bunun mesajını daha önce vermiştim. Oyuna girerken de maç sonunda da destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benimle olan diyalogları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Maçtan sonra da çok alışık olmadığım bir şey oldu. Beşiktaş'a gelirken Metin Tekin bana, "Beşiktaş'ın duygusu ve ruhu başkadır. Senin de buna uygun bir ruhun var" demişti. Bunu bu akşam bir kez daha anladım." dedi.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Deneyimli hoca, "Güzel bir ivme yakaladık. Oyuncuların hepsi inanılmaz bir istekle başladılar. Herkes bireysel oalrak bir şeyler yapmak istedi. Goller, pozisyonlar vardı. İkinci yarıda topu koşturabilseydik daha farklı olabilirdi. İstek ve arzularını böyle sonuçlandırmaları bizi mutlu ediyor. Bu yakaladığımız ivmeyi sonuna kadar götürmek istiyoruz. İkinci yarıda yaptıkları acele paslara dikkat etmeliler. çok teşekkür ediyorum herkese." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı

Abdullah Avcı, Metin Tekin, Beşiktaş, Spor


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