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Abdullah Avcı ve Cedi Osman finalde

UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, locadan takip etti.

14.08.2019 22:50 Abdullah Avcı ve Cedi Osman finalde
UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, locadan takip etti. Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve NBA'de forma giyen Milli Basketbolcu Cedi Osman, locada takip etti. Avcı ve Cedi Osman'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da mücadeleyi stadyumda takip etti.
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

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