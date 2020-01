Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a getiren Fikret Orman: Abdullah Avcı'nın adamlığı belli

Beşiktaş 'ın eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum Özel programına konuk oldu. İşte Orman'ın açıklamaları:

"Beşiktaşlı Türkiye Kupası'nı önemsemez, ben bunu daha önce de söyleyince tepki çekmiştim. UEFA'da keşke elenmeseydik. Beşiktaş her zaman şampiyonluk ister. 3 puanlık sistemde ayağa kalkacaklardır. Hocamızı kamuoyunda tartışmak işi negatife çevirir. Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değildir. Her zaman güneşli günler olmaz. Yağmur yağar, kar yağar. Burada başkan ve yönetim kurulunun tavrı çok önemli. Ben Şenol hocaya hep sahip çıktım. Beşiktaş'ın 117 senelik bir camia. 15 şampiyonluğu var. Demek ki her sene şampiyon olmamışız. Abdullah Avcı'nın kariyeri, adamlığı belli. Futbol bilgisi yüksek olan bir kişilik. Ona sahip çıkmamız lazım. İstikrar doğrudur. Hoca değiştirmekle başarı gelmez.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSUNA ÖVGÜ

Beşiktaş'ın çok kaliteli kadrosu var. Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarını kazansaydık da bu konuşulacaktı zaten. Sonuca endeksli. Milli takımın santrforu Burak Yılmaz, bizim santrforumuz. Geri 4'lüdeki oyuncuların kariyerleri ortada. Hepsi çok önemli. Milli takım santrforu Beşiktaş'ın santrforu. Geri dörtlüdeki oyuncuların hepsi önemli. Gökhan, Caner, Vida, Victor Ruiz, onun yedeği Enzo Roco. Önünde Atiba ve Elneny, çok iyi iki ön libero. Ljajic çok iyi 10 numara. Oğuzhan, Oğuzhan gibi olsa, müthiş bir oyuncu.