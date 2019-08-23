Abdullah avcı: zamana ihtiyacımız var

"Fiziksel olarak diğer takımların gerisindeyiz"

"Beşiktaş her zaman dominant top oynar"

"Quaresma'nın antrenman performansı iyi"

"Kadına sağlıklı bir ortam sağlansın"

"Orhan Ak iyi bir teknik adam olacak"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Fiziksel olarak diğer takımların gerisindeyiz. Bugünün bütününe baktığımızda oyunun memnun tarafları ve olmadığım tarafları var. Bunların üzerinde çalışacağız. Bizim oyun ve fiziksel olarak zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, "Önümüzdeki hafta itibariyle taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle sezon başından itibaren belli bir oyunu dizayn etmeye çalışıyorum. Aslında hazırlık maçı sayısını fazla planladık ve yeni oyunda daha fazla maç oynayalım diye. Sakatlıkların olması, bu maç oynama sayısı çok az oldu. Fiziksel olarak diğer takımların gerisindeyiz. Bugün 3 kilometre fazla koşmuş olabiliriz rakipten. Bu zemin bize uygun değil. Top kayıplarının geneli zeminden oldu ve ona rağmen yüzde 67 topa sahip olduk. Topla en fazla buluşan oyuncularımız iki bekimiz. Doğru pas sayılarımızı arttırmamız lazım. Özellikle top kayıpları ilk yarı itibariyle 25 ile 40'ıncı dakikalar arasında oyunu kaybettik. Oyunun 3-0'dan sonraki bölümünde daha dominant oynayabilirdik. Ama bugünün bütününe baktığımızda oyunun memnun tarafları ve olmadığım tarafları var. Bunların üzerinde çalışacağız. Bizim oyun ve fiziksel olarak zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN DOMİNANT TOP OYNAR"

Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların oynadığı oyun hakkında da açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bazen oyunun içindeki doğru bir top kontrolü, doğru sonuç senin zamanını kısaltabilir. Bu oyuna oyuncu uyuyor mu o çok önemli. Bunun üzerinde de ısrarcı olup değiştirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş her zaman dominant top oynar. Bugün uluslararası maçlarda böyle oyunlar oluyor. Oynattığımız oyunun içinde de sistem değişiklikleri olabiliyor. Biz bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Biz geçen hafta itibariyle yediğimiz ilk gol çıkarken kaybettiğimiz bir top değildi. Ama bunu bazen oyunların başında kullanmayacağız. Utku yeni oynuyor, önündeki yeni oynuyor. O yüzden başka bir opsiyonla başladık" dedi.

"QUARESMA'NIN ANTRENMAN PERFORMANSI İYİ"

Avcı, Quaresma hakkında sorulan soruya ise "Ben buraya geldiğimde de, olmadığımda da konuşulan bir durum Quaresma konusu. Tasarrufa gittiğim bir durum kendisi. Antrenman performansı iyi. Maç performansı ile ilgili bir değerlendirme yaptım" ifadelerini kullandı.

"KADINA SAĞLIKLI BİR ORTAM SAĞLANSIN"

Gündemde olan kadına şiddet konusuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim kültürümüzde kadına kıza anne olmazsa olmazlardandır. Ben şöyle bir coğrafya istiyorum; Kadına sağlıklı bir ortam sağlansın. Bugün Beşiktaş kaçıncı maçını kazanacak, kaybedecek ama gerçekler o tarafta. Bugün mutluyuz. Yarın gerçekler onlar için başka şekilde seyredecek" dedi.

"ORHAN AK İYİ BİR TEKNİK ADAM OLACAK"

Kulüpten istifa eden Orhan Ak hakkında ise Avcı, "2014 senesi itibariyle teknik adamlığa başladığımda Orhan Ak futbolcuydu. 10'uncu hafta futbolu bırak, antrenör ol dedim. 6 senedir benimle beraberdi. Bu ekibe çok önemli katkılar sağladı. İyi bir teknik adam olacaktır. Ben verdiği katkılara teşekkür ediyorum" dedi.

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Abdullah Avcı'nın açıklamaları