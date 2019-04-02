Abdullah Bezci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Bezci oldu. BTP adayı Abdullah Bezci, AYDIN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AYDIN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Bezci ile ilgili seçim sonuçları ve AYDIN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Bezci oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AYDIN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AYDIN aday yarışı ve AYDIN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AYDIN Seçim Bilgileri

AYDIN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.754 olduğu belirlendi.

AYDIN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.754 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AYDIN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AYDIN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 821.282 olduğu belirlendi.

AYDIN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 709.289 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP AYDIN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Bezci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Bezci, AYDIN yarışında % 0,19 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Abdullah Bezci toplamda 1.302 adet oy sayısına ulaştı.

Abdullah Bezci Kimdir?

Abdullah Bezci, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP AYDIN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.