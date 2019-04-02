Abdullah Çetinkaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA DEREBUCAK belediye başkan adayı olan Abdullah Çetinkaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA DEREBUCAK ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Abdullah Çetinkaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA DEREBUCAK adayı Abdullah Çetinkaya kimdir? BTP KONYA DEREBUCAK adayı Abdullah Çetinkaya yüzde kaç oy aldı?

Abdullah Çetinkaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA DEREBUCAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Çetinkaya DEREBUCAK ilçesinde % 0,36 oranında oy almıştır. DEREBUCAK ilçesinde % 0,36 oranında oy olan Abdullah Çetinkaya adlı BTP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA DEREBUCAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.