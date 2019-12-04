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Abdullah Çiftçi: "Çin Türk dünyasına 50 milyon damat ihraç etmeyi düşünüyor"

Uluslararası strateji uzmanı Abdullah Çiftçi, Bursalılara yeni dünya düzenini anlattı.

04.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:46Abdullah Çiftçi:
Uluslararası strateji uzmanı Abdullah Çiftçi, Bursalılara yeni dünya düzenini anlattı.

Kestel Belediyesi'nin düzenlediği konferansta Kestellilere hitap eden Abdullah Çiftçi, "Dünyada bir tarafta din eksenli, diğer tarafta da Firavunun torunları var. Amerika finans sistemine ve teknolojiye hakim. Amerika'da kapışma firavunun torunları olan teknoloji ve finans sisteminin sahipleri, 'Amerika'ya verdiğimiz rolü biz değiştiriyoruz. Kapitalizimde bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Küreselizimi Çin'den başlatıyoruz' diyorlar. Birinci dünya savaşından önce İngilizler dünyada sadece 22 ülkeye ayak basmamıştı. Bizim atalarımız her şeyin altında İngiliz var der, ikinci dünya savaşından sonra her şeyin altından Amerika çıktı. Dünyada 150 ülke, binden fazla üst ve 350 bin resmi asker, bundan sonra da Çin çıkacak. İngiliz'in vücudunun içinden çıkıp Amerika'ya giren, Amerika'nın vücudundan çıkıp Çin'e giren bu aklı tanımadan başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Çin Türk dünyasına 50 milyon damat ihraç etmeyi düşünüyor" dedi.

"15-20 yıl sonra başka bir istilayla karşı karşıya kalabiliriz"

Tacikistan'da 600 bin kadının Çinlilerle evlendiğini ifade eden Çiftçi, "Kazakistan ve Özbekistan'da bu sayı hızla artıyor. 15-20 yıl sonra başka bir istilayla karşı karşıya kalabiliriz. Çin'den gelecek akıllı trenler saatte bir gelecek. Siz Alibaba.com'dan Çin'den sipariş verdiniz. öğleden sonra evinize gelecek. Bizim firmalar nasıl rekabet edecek? Bunu düşünmemiz lazım. Bu Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle olacak. 21'inci yüzyılı isteyenler, insan fıtratını değiştirme peşinde. Nedir cinsiyet teorisi? İnsan fıtratını LGBT olarak da düzenlemek istiyorlar. Bu teori 2007'de Avrupa müfredatına girdi. Burada amaç kesinlikle kadın ve erkek eşitliği değil, yani eşçinselliğin de eşit olarak kabul edilip evlenmesini istiyorlar. 2015 yılında Meksika'da bir operasyon yaptılar, çocuğun karnındaki embriyoya başka bir kadının embriyosunu enjekte ettiler. Çocuk biyolojik olarak 2 anneli ve bir babalı doğdu. Londra'da nüfusa kaydettiler. Bir yıl sonra 2016'da Ukrayna'da 3 anneli, bir babalı çocuk dünyaya geldi. Aile kavramı üstünde oynuyorlar. Buradaki akıl ne yaptığını iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da, gündeme dair önemli isimleri Kestelliler ile buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. - BURSA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA

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