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Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 90 yaşındaki Abdullah Üngör, maaşını getiren Mehmetçiği askerdeki gibi tekmil vererek karşıladı.

04.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:59

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstündekilerin maaşları evlerine götürülürken birbirinden güzel anlar da yaşanıyor.

MEHMETÇİĞİ ASKERDEKİ TEKMİLİNİ VEREREK KARŞILADI

Amasya 'nın Taşova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 90 yaşındaki Abdullah Üngör, maaşını getiren Mehmetçiği askerdeki gibi tekmil vererek karşıladı.

Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı

ASKERLİK ANILARINI ANLATTI

İlçeye bağlı Alpaslan köyünde yaşayan Üngör'ün maaşı, PTT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evine götürüldü.

Ekipleri yaklaşık 70 yıl önce Bolu'da askerlik yaparken komutanlarına verdiği tekmille karşılayan Üngör, PTT ve jandarma görevlilerine teşekkür ederek elma ikram etti ve askerlik anılarını anlattı.

Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Taşova, Amasya, PTT, Yaşam

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Amasya'da Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
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