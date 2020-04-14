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Abdullah dededen duygulandıran bağış

Kütahya'da oturan 90 yaşındaki Abdullah Gül, 4 aylık emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:13
Abdullah dededen duygulandıran bağış
Kütahya 'da oturan 90 yaşındaki Abdullah Gül, 4 aylık emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, ihtiyaç talebinde bulunan Vefa Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Gül'ün evini ziyaret etti.

İhtiyaçları karşılanan Gül, 4 aylık emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda hizmet eden din görevlisi İzzet Balon, Gül'ün verdiği 6 bin lira bağışı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ulaştırılmak üzere kabul etti.

Gül, "Gün, milletçe dayanışma günü.Birlikte varız, birlikle varız. Biz bize yeteriz Türkiyem" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Abdullah Gül, Kütahya, Güncel
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