Abdullah dededen duygulandıran bağış
Kütahya'da oturan 90 yaşındaki Abdullah Gül, 4 aylık emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
14.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:13
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, ihtiyaç talebinde bulunan Vefa Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Gül'ün evini ziyaret etti.
İhtiyaçları karşılanan Gül, 4 aylık emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nda hizmet eden din görevlisi İzzet Balon, Gül'ün verdiği 6 bin lira bağışı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ulaştırılmak üzere kabul etti.
Gül, "Gün, milletçe dayanışma günü.Birlikte varız, birlikle varız. Biz bize yeteriz Türkiyem" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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