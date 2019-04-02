Abdullah Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP Yozgat belediye başkan adayı Abdullah Doğan oldu. DP adayı Abdullah Doğan, Yozgat belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Yozgat belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP Yozgat belediye başkan adayı Abdullah Doğan ile ilgili seçim sonuçları ve Yozgat belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP Yozgat belediye başkan adayı Abdullah Doğan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Yozgat belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Yozgat aday yarışı ve Yozgat seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Yozgat Seçim Bilgileri

Yozgat belediyesi için toplam sandık sayısının 179 olduğu belirlendi.

Yozgat belediyesi için açılan sandık sayısının ise 178 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Yozgat belediyesi için katılım oranının ise % 85,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Yozgat toplam seçmen sayısının ise 55.679 olduğu belirlendi.

Yozgat belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.765 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP Yozgat Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP Yozgat belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Doğan, Yozgat yarışında % 0,36 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Abdullah Doğan toplamda 164 adet oy sayısına ulaştı.

Abdullah Doğan Kimdir?

1962 yılında Kayseri'de doğan Abdullah Doğan, ilkokulu Anakara'da orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1979 - 1985 tarihleri arasında İsviçre'de muhtelif şehirlerde bulundum, Luzern mühendislik okulundan ısıtma havalandırma ve İklimlendirme mühendisi olarak mezun oldum.1989 yılında Erciyes Universitesi Fen bilimleri Enstitüsü Makine ABD'da yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Bozok Universitesi Öğretim üyeliği yapan Doğan, evli ve 2 çocuk babası.

DP Yozgat belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.