Abdullah Emin Mumcuoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT BAŞÇİFTLİK belediye başkan adayı olan Abdullah Emin Mumcuoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT BAŞÇİFTLİK ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Abdullah Emin Mumcuoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT BAŞÇİFTLİK adayı Abdullah Emin Mumcuoğlu kimdir? BTP TOKAT BAŞÇİFTLİK adayı Abdullah Emin Mumcuoğlu yüzde kaç oy aldı?

Abdullah Emin Mumcuoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT BAŞÇİFTLİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Emin Mumcuoğlu BAŞÇİFTLİK ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. BAŞÇİFTLİK ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Abdullah Emin Mumcuoğlu adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT BAŞÇİFTLİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.