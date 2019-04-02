Abdullah Emre Kaplan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA YALVAÇ belediye başkan adayı olan Abdullah Emre Kaplan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA YALVAÇ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Abdullah Emre Kaplan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA YALVAÇ adayı Abdullah Emre Kaplan kimdir? BTP ISPARTA YALVAÇ adayı Abdullah Emre Kaplan yüzde kaç oy aldı?

Abdullah Emre Kaplan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA YALVAÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Emre Kaplan YALVAÇ ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. YALVAÇ ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Abdullah Emre Kaplan adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA YALVAÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.