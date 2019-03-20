Abdullah Gül'den Dikkat Çeken Yeni Zelanda Paylaşımı: Tüm Liderlere Örnek Olsun

Yeni parti kuracağı iddiaları ile gündemden düşmeyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı imalı Yeni Zelanda paylaşımı ile şaşırttı.

HEM İNGİLİZCE, HEM TÜRKÇE PAYLAŞTI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i de etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Önce Türkçe yazan Gül, ardından aynı twiti İngilizce olarak da paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Abdullah Gül Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'i övdüğü mesajı zamanlama itibariyle ilginç bulundu. Başbakan Ardern ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 'kriz' olduğu haberlerinin olduğu günde gelen twit kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Abdullah Gül'ün o paylaşımı;

ERDOĞAN, SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Yeni Zelanda'da 50 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklamaları üzerine Ardern bakanını yüzyüze görüşme için Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı. Ardern, "Başbakan yardımcımız Türkiye'de bu yorumlara karşı çıkacak. Gerçekleri yüz yüze anlatacak" ifadelerini kullandı.