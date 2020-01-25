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Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Elazığ'daki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Umarım bu acı 'çevre ve imar' konularında uyarıcı olur" ifadelerini kullandı.

25.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:29

'da meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatına mal olan 6.8'lik depremin ardından eski Abdullah Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Gül, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirten Gül, "Umarım bu acı 'çevre ve imar' konularında uyarıcı olur" yazdı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Elazığ'da meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen 6.8'lik depremle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

"UMARIM UYARICI OLUR"

11. Cumhurbaşkanı Gül, yayınladığı mesajda "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirten Gül, "Umarım bu acı 'çevre ve imar' konularında uyarıcı olur" ifadelerini kullandı.

İşte Gül'ün o paylaşımı;

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Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur

Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Elazığ, Politika, Güncel


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25.1.2020 14:27:41