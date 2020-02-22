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Abdullah Gül'den 'Gezi' açıklaması: Sözlerim kasıtlı olarak çarpıtıldı

AK Parti’nin kurucularından 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Gezi olayları ile ilgili açıklamasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan gelen tepkinin ardından sosyal medya üzerinden verdiği cevapta "kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum" dedi

22.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:54Abdullah Gül'den 'Gezi' açıklaması: Sözlerim kasıtlı olarak çarpıtıldı
AK Parti'nin kurucularından 11'nci Abdullah Gül, Gezi olayları ile ilgili açıklamasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen tepkinin ardından sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaparak, "Kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gül'ün Karar gazetesinde yayınlanan röportajın ardından yaptığı açıklamada, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır" yorumunda bulundu.
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Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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